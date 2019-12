Sorea supera l'objectiu de la campanya de promoure la factura en format digital

Sorea, companyia gestora del cicle integral de l'aigua, ha superat l'objectiu que es va fixar el mes de febrer passat quan va iniciar la campanya per promoure la factura digital i ha aconseguit un total de 29.000 noves altes, 9.000 més de les esperades, segons fonts de la companyia.

La campanya va néixer amb l'objectiu de «contribuir en la reducció de residus i també per establir aliances com a motor per assolir el desenvolupament sostenible», segons afirma Sorea. «En resposta al compromís de la companyia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides», Sorea donarà un euro per cada nova alta del servei de factura electrònica al Programa de Pobresa Energètica de la Creu Roja, ha avançat la companyia en un comunicat.

Representants de les dues organitzacions es van trobar ahir a la seu de Sorea per fer balanç de la campanya «Els boscos, vius. I la correspondència, digital» i de la col·laboració entre les entitats. En total, SOREA farà una donació de 35.200 euros a la Creu Roja.