Ferrocarrils de la Generalitat serà un «laboratori de proves» per al 5G

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es convertirà en un «laboratori de proves» per a la tecnologia 5G. FGC s'ha incorporat a 5G Barcelona, una iniciativa que vol que Catalunya esdevingui un espai «innovador i obert» per provar i adoptar aplicacions 5G en un entorn de vida real. Amb la participació de FGC, es pretén desenvolupar millores en la logística ferroviària i aplicacions per a l'usuari final. «Estem satisfets que puguem començar a desenvolupar proves i pilots amb FGC relacionats amb la mobilitat del futur», va assegurar el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que va afegir que aquests programes permetran generar llocs de treball i millorar els serveis als ciutadans. «És una de les primeres infraestructures ferroviàries 5G d'Europa. Fem de Catalunya un laboratori obert de referència a Europa amb una infraestructura que pot esdevenir pionera», va afirmar el CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau.