Grífols presenta els resultats positius d'un assaig clínic contra l'Alzheimer

Grífols va presentar ahir els resultats positius del seu assaig clínic per fer front a l'Alzheimer en una conferència a San Diego, a Califòrnia. Les dades de l'assaig clínic anomenat AMBAR indiquen una «reducció progressiva de la malaltia» en pacients en un estadi lleu i moderat. L'assaig avalua l'eficàcia del recanvi de proteïnes plasmàtiques dels afectats per fer més lenta la progressió de la malaltia. Concretament, els pacients tractats amb albúmina i immunoglobulina presenten menys reducció del metabolisme de la glucosa del cervell després dels 14 mesos d'assaig. «Els resultats són encoratjadors per als pacients amb Alzheimer lleu i moderat», va dir el director mèdic del programa clínic AMBAR de Grífols, Antonio Páez.