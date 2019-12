L'afluència de creueristes creix el 2,9% fins a l'octubre

L'afluència de creueristes als ports ha moderat el seu creixement fins al 2,9% en els deu primers mesos de l'any respecte al mateix període del 2018 i ha vorejat els 9 milions de passatgers (250.724 més), després d'una caiguda del 8,6% registrada l'octubre, amb 1,2 milions.

El nombre de vaixells es va reduir el 4,3% fins a l'octubre, en passar de 3.645 a 3.490 unitats, i també hi va haver un descens aquest mes, del 5,1%, de 587 a 557 unitats, segons les dades de Ports de l'Estat.

En els deu primers mesos de l'any, Barcelona es manté com l'autoritat portuària amb més volum de creueristes en xifres absolutes, amb 2,8 milions, el 2,6% més.

No obstant això, a l'octubre, mes en què hi va haver aldarulls a Catalunya arran de la sentència del procés que van provocar el desviament d'algun creuer a altres ports, va tenir descensos tant en passatgers com en vaixells.

El nombre de creueristes es va reduir l'11,2% a Barcelona, fins a 372.443 (47.003 menys), i el de vaixells el 13,3%, fins a 110 unitats (17 menys).

A més de Barcelona, quatre autoritats portuàries d'entre les set principals pel que fa al volum de creueristes van registrar caigudes a l'octubre –Màlaga (el 9,3% menys), Las Palmas (el 34,4% menys), Santa Cruz de Tenerife (el 28,2% menys) i València (el 7,8% menys).

Només dues autoritats portuàries van experimentar una evolució positiva l'octubre: Balears, amb el 9,8% més de passatgers, i Badia de Cadis, amb un repunt del 13,7%.

Respecte al nombre de vaixells, l'octubre només València va registrar un increment davant de decreixements a la resta dels principals ports, de la mateixa manera que en el resultat acumulat fins a aquest mes, tot i que, en aquest últim període, cal sumar Badia de Cadis, que es va mantenir amb el mateix nombre de creuers.

Entre el gener i l'octubre, Balears es va situar just darrere de Barcelona per volum de passatgers de creuers, amb prop de 2,5 milions, el 9,2% més, seguida de Las Palmas, amb 987.465 (el 3,2% més), i Santa Cruz de Tenerife, amb 688.990, tot i que, en aquest cas, es tracta d'una disminució del 3,1%.

Les autoritats següents van ser Badia de Cadis, amb 396.838 creueristes, l'11,2% més; València, amb 378.365, el 6% més, i Màlaga, amb 374.808, el 12,1% menys.