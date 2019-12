La UPC aposta per l'alta tecnologia en la formació dels enginyers

La UPC aposta per l'alta tecnologia en la formació dels enginyers norma vidal/acn

La UPC de Terrassa ha estrenat una aula equipada amb alta tecnologia perquè els futurs engi-nyers aprenguin a controlar els motors elèctrics i fer-los més eficients.

Es tracta d'un espai amb prop d'un centenar d'aparells que l'empresa ABB ha cedit al centre i que inclou un innovador dispositiu per simular l'energia eòlica, quadres de control solar, concentradors d'energia per a digitalització, i motors elèctrics, entre altres equips. «La indústria consumeix el 40% de l'energia que es produeix a tot el món i dues terceres parts d'aquesta correspon a motors elèctrics», afirma l'investigador de la UPC David Romero, que posa en valor la necessitat de dissenyar aparells més sostenibles perquè la indústria sigui «més competitiva».

La creació de l'Aula ABB, coneguda com el laboratori de màquines elèctriques de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Ter-rassa (ESEIAAT), forma part del conveni signat el 10 d'octubre entre la multinacional ABB i la UPC.

En una entrevista a l'ACN, Romero explica que la posada en marxa d'aquest equipament suposa un important «salt qualitatiu» per als estudiants d'aquesta universitat. Romero afirma que disposar d'aquesta tecnologia permet als joves entendre quina tipologia de motors existeixen, com funcionen i com es poden regular. «Amb la nova aula els futurs enginyers poden veure tot el procés de muntatge, prendre mesures i configurar el motor perquè treballi d'una determinada forma», comenta Romero, que detalla que disposen de variadors de freqüència, que permet «optimitzar els aparells».

A més, remarca que el sector industrial consumeix el 40% de l'energia que es produeix al món, i assegura que dues terceres parts d'aquesta procedeix de motors elèctrics. «Si som capaços d'entendre'ls millor també podrem aconseguir fer-los més eficients i tenir una indústria més sostenible», afirma.

El conveni no només estableix la cessió d'aquests equips sinó que compromet les parts a treballar conjuntament en aspectes docents, com ara el desenvolupament i la tutorització de treballs de fi de grau i de màster, i preveu la participació d'estudiants en el programa ABB Challenge per dissenyar solucions innovadores vinculades a l'energia, l'automatització i la digitalització industrial. Igualment, preveu que els estudiants de l'ESEIAAT puguin fer pràctiques a ABB i que la compa-nyia imparteixi seminaris professionals a la nova aula.

De la mateixa manera, es potenciarà la presència de la dona als estudis d'Enginyeria Elèctrica. Per això, la UPC i l'empresa tutoritzaran treballs de fi de grau d'algunes alumnes, i enginyeres professionals de la companyia aportaran la seva experiència com a referents femenins en aquest àmbit professional.

Si bé es cert que la nova aula és especialment rellevant per als alumnes que cursen Enginyeria Electrònica, també se'n podran beneficiar la resta d'estudiants del campus de Terrassa de la UPC.