Cinquanta empreses tornen a Catalunya després de traslladar la seu social el 2017 o 2018

Cinquanta empreses s'han tornat a instal·lar a Catalunya entre gener i juny d'aquest any després d'haver traslladat les seves seus entre 2017 i 2018, segons el IV Informe de la situació econòmica i laboral de la PIME a Catalunya, elaborat per Fepime. En el primer semestre de 2019, 324 empreses han traslladat la seva seu social a territori català, mentre que 440 companyies han sortit de Catalunya. El saldo entre entrada i sortides continua sent negatiu, amb una pèrdua de 116 empreses, si bé les xifres disten molt de les registrades en anys anteriors. El 2018, la diferència entre l'entrada i sortida d'empreses a Catalunya es va situar en 2.303 companyies. A més d'aquest impacte "positiu", la presidenta de Fepime, Maria Helena de Felipe, ha destacat el bon comportament de les exportacions, la demografia i la contractació.

Entre gener i juliol de 2019, la xifra total d'exportacions va arribar a 44,2 milions d'euros, un 2,8% superior respecte el mateix període de l'any anterior, una dada "encoratjadora", segons la presidenta de la patronal. "Aquestes dades marquen el pols i donen tranquil·litat als mercats", ha assegurat Maria Helena de Felipe.

Quant a la contractació a Catalunya el 2019, juliol va ser el mes amb més contractes registrats, amb un total de 353.126. Entre gener i octubre d'enguany, la contractació indefinida ha disminuït un 3,14%, mentre que la temporal s'ha incrementat un 1,69% en comparació amb els primers deu mesos de l'any passat. En aquest període, les petites i mitjanes empreses catalanes han acumulat el 71,88% de la contractació, segons dades obtingudes de l'Observatori de Treball i Model Productiu de Catalunya.

Per la seva banda, l'afiliació va mantenir un ritme de creixement constant fins a l'agost, quan va caure un 1,85%. Els mesos de setembre i octubre, la xifra es va recuperar fins a arribar als 3,47 milions d'afiliats a Catalunya. El nivell d'afiliació de les petites i mitjanes empreses supera el 70% del total d'afiliacions, fins a l'octubre.

En referència a la demografia empresarial, a Catalunya es van crear 13.967 societats mercantils fins al setembre. Al mateix període, es van dissoldre 1.482 empreses, deixant un saldo net de 12.485 societats. En comparació amb el mateix període de l'any anterior, es van crear 383 empreses més i se'n van dissoldre 34 menys.

En termes percentuals, la creació d'empreses al territori s'ha incrementat un 2,8% interanual, mentre que les dissolucions han caigut un 2,24%. A Espanya, la variació de la creació de noves societats va ser negativa (-1,86% fins al setembre) mentre que les dissolucions van créixer un 1,57%.

Pel que fa a l'entrada i sortida d'empreses, cinquanta empreses han tornat al territori després de traslladar les seves seus fora de Catalunya el 2017 o 2018. Entre aquestes companyies, destaca el retorn de dues operadores petrolíferes del grup GM Fuel, amb un volum de negoci aproximat de més de 700 milions d'euros.

La majoria d'aquestes empreses provenen de Madrid i la Comunitat Valenciana, de la mateixa manera que aquests dos territoris són els més habituals entre les empreses que traslladen les seus socials fora de Catalunya.

El retorn de les operadores de GM Fuel a Catalunya ha provocat un impacte positiu en l'increment del capital invertit per les empreses del territori. Al gener, va arribar a 485 milions d'euros, una xifra que va créixer fins als 541,1 milions al febrer i 616,5 milions a l'agost.

En referència als reptes, el secretari general de Fepime, César Sánchez, ha alertat de "l'important creixement de la preocupació dels empresaris" respecte a la manca de mà d'obra qualificada. En aquest sentit, la presidenta de la patronal ha demanat programes de formació.