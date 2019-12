L'Aeroport del Prat estrena un nou vol directe entre Barcelona i Mèxic DF

L'Aeroport del Prat ha estrenat aquest dilluns al matí una nova connexió directa entre Barcelona i Mèxic DF, que opera la companyia Emirates i se suma a l'oferta d'Aeromexico. El vol tindrà el seu origen a Dubai i volarà fins al país nord-americà fent parada a la capital catalana gràcies a la concessió per part del Ministeri de Foment de la cinquena llibertat, que permet les companyies aèries comercialitzar trajectes amb passatgers i mercaderies entre dos països tercers. D'aquesta manera, l'aeroport actuarà com a punt d'enllaç entre Àsia i Amèrica. Anteriorment, també ho va fer Singapore Airlines, que unia Singapore i Sao Paulo, també amb parada a Barcelona. El vol es va deixar d'operar a l'octubre de fa tres anys en no resultar rendible per a la companyia, que es va centrar en la connexió només entre la capital catalana i del petit país asiàtic.

Emirates operarà la nova ruta amb un Boeing 777-200LR amb capacitat per uns 300 passatgers -38 en classe 'business- i 264 en classe turista-. La ruta d'Emirates sortirà de Dubai a les 3.30 hores (hora local) i aterrarà a Barcelona a les 8 h per tornar a volar a les 9.55 h fins a Mèxic, on arribarà a les 16.15 h del mateix dia. El vol de tornada sortirà de Mèxic a les 19.40 h (hora local) i aterrarà a Barcelona el dia següent a les 13.25 h. L'avió sortirà cap a Dubai a les 15.10 h on arribarà a les 00.45 h del dia següent.

La nova connexió entre Barcelona i Mèxic DF se suma a la d'Aeromexico, que al juny va recuperar el trajecte directe entre les dues ciutats - després de fer-ho entre el 2012 i el 2017- davant la imminent posada en marxa del vol d'Emirates. El director de vendes internacionals de la companyia, Paul Verhagen, es va referir aleshores a la possibilitat que la companyia asiàtica oferís el mateix servei assegurant que la competència seria "benvinguda" i que Aeroméxico ja havia previst començar aquest trajecte en una decisió basada en "la demanda que existeix" i en "els llaços entre Catalunya i Mèxic".

A la inauguració de la nova ruta hi han assistit, entre d'altres, directius de la companyia; el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín; i la directora de l'Aeroport, Sonia Corrochano. Un cop finalitzat l'acte, el vol ha reprès la marxa cap a Mèxic al voltant de dos quarts d'onze del matí, hora local.