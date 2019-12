Seat assoleix un nou rècord i supera les vendes de tot el 2018 un mes abans de tancar l'exercici

Seat va vendre fins al novembre 542.800 vehicles a tot el món, xifra que representa un increment del 10,3% respecte el mateix període del 2018, segons ha informat la marca automobilística aquest dilluns. L'any passat, Seat va vendre 517.600 vehicles, en el què ja suposava trencar el rècord establert l'any 2000. Pel que fa al nombre, també es va registrar una xifra històrica, amb un volum de 44.100 vehicles, un 1,9% més que en el novembre del 2018, el millor mes de la xifra històrica tot i l'aturada d'unes dues setmanes que va patir la factoria de Martorell com a conseqüència de l'incendi a la planta de Faurecia. El vicepresident comercial de Seat i CEO de Cupra, Wayne Griffiths, ha destacat que "el context econòmic desafiant no ha frenat el nostre segon rècord consecutiu i aconseguir un creixement de doble dígit".

El directiu també ha comentat que les entregues del Cupra també han contribuït "decisivament" als resultats i entre gener i novembre han augmentat un 74% en relació al mateix període del 2018. Fins ara, Cupra ja ha entregat 22.800 vehicles.

Per països, a Alemanya, on hi ha el primer mercat de Seat, la companyia ha crescut un 16,3% i ja ha venut un total de 125.700 vehicles; al Regne Unit, un 8,4% (65.100); a Àustria, un 6,1% (19.200); a Suïssa un 20,5% (12.000); a Israel un 2,2% (9.100) i a Dinamarca un 47,7% (6.800).

A l'Estat, la marca manté les vendes, amb 103.300, les mateixes que l'any passat; i amplia el seu lideratge en un mercat que cau prop d'un 6%, segons Seat. Les entregues mundials també han crescut en mercats claus com França i Itàlia, amb augments del 20% (34.500) i del 30% (24.500), respectivament.