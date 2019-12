BBVA i la FACC premien les pimes més innovadores en sostenibilitat

BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes han creat el Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat Mediambiental. El guardó vol estimular nous projectes innovadors que ajudin a la sostenibilitat en l'àmbit empresarial i va dirigit a pimes i autònoms de fins a 5 milions d'euros de facturació, amb seu a Catalunya. El premi pren com a referència l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible aprovada per l'Assemblea General de l'ONU i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, i més concretament els referents a l'energia neta, la producció i el consum responsable i l'acció climàtica. En el cas de l'energia neta, fa referència a innovació en transports sostenibles, reducció de transport rodat, reducció en l'ús de combustible, eficiència energètica, energies renovables o serveis energètics assequibles. Quant a la producció i consum responsable, s'inclouria la innovació en noves formes de producció i consum que no esgotin recursos naturals, innovació en producció o consum responsable amb impacte social, reaprofitament de productes i energia, reducció del consum de recursos, reducció del plàstic, creació de productes íntegrament biodegradables o reutilitzables o prevenció del malbaratament alimentari.