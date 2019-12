La botiga de moda Omm'o de Manresa anuncia el tancament

La botiga de moda per a home Omm'o, ubicada a la Plana de l'Om de Manresa, tancarà les seves portes l'any vinent. El seu propietari, el cabrianès Albert Finestres, va explicar ahir a aquest diari que plega, després de 8 anys d'activitat, «cansat d'haver-hi de posar diners, desil·lusionat i abatut». Finestres assegura que el petit comerç «ja no és un negoci» perquè la gent «no gasta». En aquest sentit, alerta que el teixit comercial de les ciutats «està tocat» per la pressió i la competència de «les franquícies, les grans superfícies i Internet».

Finestres fa 35 anys que treballa en el sector de la moda. Quan tenia 16 anys, va entrar a treballar a la camiseria Soler de Manresa i, fins fa 8 anys, va ser director comercial i cap de compres de Jip Moda.

Finestres encara no ha fixat una data de tancament de la botiga. «La meva intenció és fer-ho entre el febrer i el maig de l'any que ve. Tot depèn del ritme a què es buidin els estocs», va admetre. Finestres va lamentar que els canvis en els patrons de consum i la manca de suport de les administracions al comerç local destrueixin el teixit comercial del país. Així, va alertar que, si bé fa uns anys els comerciants venien només «el 40% de productes a preus rebaixats, ara aquesta xifra suposa el 75% de les vendes».



Producció i venda d'oli d'oliva

A partir d'ara, Finestres dedicarà la seva vida professional plenament a la producció i venda d'oli d'oliva verge extra amb la marca Terra la vita, un projecte que colidera amb el seu germà petit, Eduard Finestres. «Fem oli de qualitat suprema. El meu objectiu ara és dedicar-hi el meu temps, energia i diners per impulsar-ne l'exportació», va explicar.

Finestres no sap encara si abaixarà definitivament la persiana o si cedirà la botiga als treballadors. «Mai no recomanaria a un amic que es fiqués en aquest sector», va afirmar.

Omm'o no és l'unic comerç de Manresa que tanca. Elde, especialitzada en reparació d'electrodomèstics i venda de parament de cuina, ha anunciat que traspassarà el negoci.