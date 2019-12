Cube Food&Drink acusa Acció Sindical del Bages d'«extorsió»

Cristian Domínguez, propietari del restaurant manresà Cube Food&Drink, acusa Acció Sindical del Bages de fer «extorsió» per resoldre un conflicte amb una extreballadora del local que el sindicat afirma que en va ser «acomiadada il·legalment i injustament». Una desena de sindicalistes van protagonitzar una acció de protesta davant del restaurant dissabte a la nit per denunciar la seva versió dels fets. Segons Acció Sindical del Bages, la treballadora va ser acomiadada en negar-se a fer una feina que «no corresponia a la seva categoria professional». El sindicat diu que «l'encarregat la va escridassar, la va insultar i li va alçar la mà» i «tot seguit la va acomiadar».

Domínguez afirma que «va ser una discussió de feina» i que no va ser acomiadada perquè l'únic que podia fer-ho «era jo, i aquell dia no hi era». Segons Domínguez, la treballadora va fer una «baixa voluntària», ja que va demanar uns dies de vacances per visitar una familiar al Marroc i com que no en tenia de disponibles «ja no es va presentar al lloc de feina».

Domínguez diu que les dues parts van assistir a una conciliació i que no es va arribar a cap acord. «Jo pensava que encara estàvem en negociacions», diu i assegura que l'acció del sindicat de dissabte, «repartint flyers a l'entrada del restaurant i cridant amb un megàfon, és extorsió. Els treballadors han d'estar protegits però això no ho havia viscut mai en tots els anys que fa que em dedico a la restauració». Domínguez diu que demà hi ha una reunió concertada amb el sindicat per resoldre el conflicte «amb una treballadora que ja em va enganyar una vegada».