La caiguda de l'activitat industrial llasta el creixement econòmic català

La caiguda de l'activitat industrial a Catalunya ha llastat el creixement econòmic del territori en el tercer trimestre, segons l'Informe de Conjuntura elaborat per Foment del Treball. Entre juliol i setembre, el PIB català ha crescut un 1,8%, dues dècimes per sota del conjunt d'Espanya. El director d'Economia de Foment, Salvador Guillermo, ha atribuït aquesta xifra al "creixement negatiu" de la indústria durant quatre mesos consecutius, un dels sectors productius amb més pes a l'economia catalana. Per aquest motiu, la patronal ha demanat l'aprovació d'uns pressupostos que responguin a les necessitats de la indústria i donin "senyals inequívoques d'aposta per una fiscalitat competitiva".