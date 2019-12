Cambra i Consell debaten sobre la formació amb l'empresariat bagenc

La Cambra de Comerç de Manresa i el Consell Comarcal del Bages van coorganitzar ahir a la seu de l'ens cameral una jornada que va aplegar empreses, administracions i centres de formació per debatre al voltant de la formació a l'entorn empresarial. Aquesta primera trobada global sobre la matèria, que pretenia posar en comú necessitats, reptes i experiències d'èxit al voltant de la formació al treball, va concloure que la formació és una eina clau per captar i retenir talent a les empreses.

Rosaura Alastruey, experta en networking professional, va obrir la sessió amb una ponència en què va destacar el creixent valor que té la formació per als treballadors de les empreses. Va assegurar que «està comprovat que un mateix professional, al llarg de la seva vida laboral, pot canviar fins a 9 vegades de professió». En aquest sentit, va assegurar que la formació és imprescindible per potenciar les habilitats que no podran ser substituïdes pels robots. Alastruey va concloure dient que cada empresa ha de trobar la seva pròpia fórmula per implementar la formació d'acord amb les seves necessitats.

Albert Giralt, d'Avinent, va explicar com s'estructura la formació en aquesta empresa, que ofereix anualment més de 9.000 hores de formació al seu personal. Joaquim Lavin, d'ICL Iberia, va abordar la creació d'un programa de formació dual per a miners a Súria, gràcies al qual l'empresa ha aconseguit nodrir-se de professionals que necessita per continuar creixent. La taula rodona final va debatre sobre aspectes com el cost que té la formació per a l'empresa, la dificultat d'implementar la formació dual en un teixit empresarial molt atomitzat, i la necessitat de plantejar la formació com una eina estratègica de futur. Hi van participar representants de les empreses ICL, Maccion, Fundació Althaia, Selba, Denso, Maxion Wheels i Avinent. Els participants es van instar a continuar treballant conjuntament amb Cambra i Consell Comarcal per tal d'impulsar al territori una oferta formativa que doni resposta a les necessitats de les empreses.

En acabar la jornada, la presidenta de la Cambra, Sílvia Gratacòs, destacava els beneficis per a les empreses de la formació dual, i la necessitat de posar en contacte l'empresa amb tots els segments formatius.

Per la seva banda, la consellera de Desenvolupament del Consell Comarcal del Bages, Marta Viladés, apuntava la necessitat de compartir contactes entre empreses i administracions per «millorar l'ocupació a la comarca».

La iniciativa neix de la Taula de la Formació, promoguda fa un any, en què també participa l'Ajuntament de Manresa.