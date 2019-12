FACUA denuncia Wallapop per no donar a usuaris els diners de les vendes

L'organització FACUA-Consumidors en Acció ha presentat una denúncia davant l'Agència Catalana de Consum contra la plataforma de vendes entre particulars Wallapop, a la qual acusa de no lliurar als usuaris els diners de les vendes que acorden a través de la plataforma.

L'associació d'usuaris, que ha presentat la denúncia davant l'Agència Catalana de Consum perquè la seu de l'aplicació és a Barcelona, va informar ahir en un comunicat que ha rebut queixes d'usuaris que l'app, un cop el comprador ha acceptat i pagat el producte, no n'ingressa l'import als venedors, «fet que suposa un incompliment del servei d'intermediari de compravenda d'articles de segona mà». Segons l'organització, diversos usuaris han denunciat que no els arriben els pagaments un cop el comprador ha acceptat l'article i, a més, Wallapop no hauria donant explicacions.