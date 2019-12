Foment no veu "sentit" a la creació de la patronal de l'ANC

El secretari general adjunt i director d'Economia de Foment, Salvador Guillermo, ha afirmat aquest dimecres que no veu "sentit" a la creació de la patronal 'Anem per feina' impulsada per l'ANC. "Les patronals s'han de crear perquè siguin patronals. Han de ser els empresaris que creïn patronals", ha argumentat el dirigent de Foment després que l'Assemblea hagi presentat aquest matí l'entitat en el marc de la campanya Eines de País. "No li veig sentit que un altre ens creï una patronal o un sindicat, semblaria un ús no acordat del què ha de jugar una societat democràtica i europea el paper que toca a patronals i sindicats".

Per la seva banda, el president de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Foment, Valentí Pich, s'ha mostrat preocupat per la "distracció col·lectiva en una situació tan especial". En aquest sentit, Pich ha subratllat que "els governants necessiten tranquil·litat perquè es puguin dedicar a gestionar i les patronals com aquesta [Foment] representin els seus interessos intentant fer interlocució per fer coses". "Que cadascú faci el què cregui convenient, a aquestes alçades ja no sé", ha sentenciat.

Aquest dimecres, l'ANC ha presentat en roda de premsa la seva nova patronal 'Anem per feina', que els seus impulsors han definit com "desacomplexadament independentista" i que té com a objectiu "omplir un buit de representativitat" entre l'empresariat català. Segons el David el coordinador de la Comissió Fem República David Fernández, ja s'hi ha adherit més de 500 empreses.