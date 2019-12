El manresà Pere Colell i l'avinyonenc Josep Herms, medalles Macià al Treball

El sindicalista manresà Pere Colell Vilajosana i el químic i mecànic avinyonenc Josep Herms Mateu figuren en la relació de quinze persones que rebran enguany les Medalles al treball President Macià.

Nascut a Manresa el 19 d'abril del 1949, Pere Colell ha estat militant de CCOO, on ha arribat a ser secretari de Política Industrial de la Federació d'Indústria de CCOO Catalunya. Pere Colell es va formar com a especialista mecànic a l'Escola de Formació Professional de Solsona, a més de fer estudis de peritatge industrial. Treballador a diverses empreses del sector industrial, l'any 1976 Colell va tenir un paper destacat en la vaga de Motor Ibérica, una de les grans vagues del període de la transició. En l'estructura sindical de CCOO del metall, ha estat un referent en l'àmbit de la política industrial, i ha contribuït al desenvolupament d'una tasca d'anàlisi de la realitat sectorial i territorial de la indústria a Catalunya.

Per la seva banda, Josep Herms i Mateu va néixer a Avinyó l'11 de gener del 1920. Va ser reclutat per formar part de la Lleva del Biberó. A l'Escola Industrial de Terrassa, es va graduar en l'especialitat de química l'any 1943 i de mecànica l'any 1945. Va iniciar la seva activitat professional com a tècnic de laboratori a Butsems i Cia. de Barcelona i també va treballar a la Compañía Fabril de Carbones Eléctricos, S.A. (CFCE), de Cas-tellgalí. Durant quaranta anys de dedicació a la feina va desenvolupar diverses tecnologies per a la millora dels carbons elèctrics.