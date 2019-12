La manresana Sílvia Cubo integra el nucli de la patronal independentista Anem per Feina

La manresana Sílvia Cubo figura en el nucli fundador de la nova patronal Anem per Feina, un ens que es presenta com a «desacomplexadament independentista» i que té com a objectiu «omplir un forat de representativitat social en l'àmbit de l'empresariat». L'ANC ha posat aquest dimecres de llarg aquesta patronal, no directament vinculada a l'associació, assegura Cubo, però sí aixoploguda en el seu programa Eines de País, del qual va sorgir la candidatura que va gua-nyar les eleccions a la Cambra de Barcelona i que també impulsa la polèmica campanya anomenada «de consum estratègic».

La nova entitat empresarial l'han presentada a Barcelona la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzié, el coordinador de la comissió Fem República de l'entitat, David Fernández, i l'empresària manresana i vicepresidenta tercera de la Cambra de Manresa, Sílvia Cubo, una de la quinzena de persones que ha promogut aquest ens.

La nova patronal ja té mig miler d'empreses adherides, fruit del treball fet pel nucli promotor per tot el territori català en els darrers mesos. A la Catalunya Central, Cubo ha explicat a aquest diari que Anem per Feina disposa d'uns cent cinquanta associats.

Anem per Feina té la intenció de presentar-se en societat entre el gener i el febrer de l'any que ve i és oberta que altres associacions empresarials independentistes s'hi adhereixin. La idea de la patronal, segons ha explicat en roda de premsa David Fernández, va sorgir en analitzar les «febleses i fortaleses» després de l'1 d'octubre i concloure que hi havia «determinats espais» que no estaven representats, com la d'un empresariat independentista, i que per això calia «construir alternatives». Segons Fernández, més enllà dels objectius nacionals, també es vol projectar una patronal «moderna».

La nova patronal treballarà amb la distribució territorial de les vegueries i ja disposa de delegacions a Sort, Manresa, Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa i la Bisbal del Penedès. El delegat a la vegueria central serà el constructor manresà Fèlix Salido.