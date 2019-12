Els sindicats acusen Ryanair de posar els pilots «entre l'espasa i la paret» per mantenir Girona

El sindicat SEPLA acusa Ryanair de posar els pilots «entre l'espasa i la paret» oferint-los una rebaixa de les seves condicions laborals a canvi de mantenir la base de Girona. SEPLA assegura que l'aerolínia ha negociat de manera «individual» amb els pilots i que l'acord s'ha pactat després de les negociacions pel procés d'acomiadament col·lectiu, que el sindicat recorrerà i que van acabar sense acord el 14 de novembre. En aquest sentit, el sindicat diu que la companyia els ha «coaccionat» sense esperar la resolució del conflicte i que no se'ls va oferir cap altra sortida: «Només se'ns ha donat l'opció d'acceptar una rebaixa enorme de les condicions dels pilots a Girona. Era això o l'atur».

El sindicat insisteix que no existeixen «motius reals» per tancar les bases de Ryanair a Espanya i critica «l'immobilisme» que la companyia, al seu entendre, ha exercit durant tot el procés de negociació. «Ha imposat les seves condicions previstes abans, sense oferir un diàleg real», remarquen en un comunicat. D'altra banda, el SEPLA assegura que l'acord converteix la de Girona en una «base estacional» en la qual els treballadors tindran un contracte de nou mesos l'any i estaran a l'atur els altres tres.

Per la seva banda, el president de Ryanair, Michael O'Leary, va dir ahir a Brussel·les que la retallada de les condicions laborals soferta pels treballadors de la base de Girona, que han accedit canviar els seus contractes indefinits per temporals sota amenaça de tancament de la base si no ho feien, «no és coacció, sinó democràcia». «Nosaltres no som un negoci que paga a la gent per seure a casa a no fer res», va dir O'Leary, que va assegurar que tant el recent tancament de les seves bases a les illes Canàries com l'amenaça de tancar la de Girona respon al fet que aquest hivern Ryanair tindrà «menys avions del previst», de manera que aquestes decisions «simplement responen a la realitat de la feina». El president de l'aerolínia irlandesa, que participava en una conferència de premsa d'Airlines for Europe (A4E), l'associació de les companyies aèries més grans d'Europa, va treure ferro a l'assumpte argumentant que «els contractes temporals són molt comuns a Espanya, particularment a la indústria turística».