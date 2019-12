Últimes places per al curs de manteniment industrial al CFP

El Centre de Formació Pràctica disposa de les últimes places per al curs de formació ocupacional de Muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial, un curs totalment subvencionat que permet als alumnes que l'acaben obtenir un certificat de professionalitat de nivell 2. El curs va començar dilluns però durant tota la setmana hi ha marge per incorporar-hi nous alumnes. La formació té una durada de 630 hores, fins al 4 de juny del 2020, més 80 hores de pràctiques en empreses. Les persones que hi estiguin interessades cal que contactin al telèfon 93 875 72 79.