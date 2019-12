El Govern proposa un salari mínim català de referència de 1.239 euros al mes en 14 pagues

El Govern proposa un salari mínim català de referència de 1.239,5 euros al mes en 14 pagues per garantir una vida digna a Catalunya. La xifra s'obté calculant el 60% de la mitjana salarial catalana i és 340 euros més alta que el sou mínim mensual fixat a l'Estat. La Generalitat considera que una retribució ajustada a la realitat socioeconòmica catalana hauria de ser de 17.353 euros l'any, un 37,7% més que l'espanyol.

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, han explicat la proposta a sindicats i patronals aprofitant un ple del Consell de Relacions Laborals.

El Govern no té competències per forçar l'increment del salari mínim i, per això, pressionarà els agents socials perquè l'apliquin via negociació col·lectiva i l'impulsarà en les seves polítiques salarials i de contractació pública.