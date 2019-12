l Centre de Formació Pràctica i l'institut Lacetània de Manresa treballen en un projecte europeu que té per objectiu implementar continguts d'indústria 4.0 a la formació professional, desenvolupant nous aprenentatges perquè el món docent assumeixi el repte. El projecte també compta amb socis de Portugal i Alemanya i treballa en àmbits com la robòtica, l'electricitat, l'electrònica, la mecatrònica, la simulació, la impressió 3D o el big data, àrees de coneixement que tenen un paper central en la revolució de la indústria 4.0, i en les quals tant el CFP com l'institut Lacetània es proposen formar nous professionals que puguin gaudir de les millors oportunitats.

La primera reunió del projecte va tenir lloc la setmana passada a Stuttgart i hi van participar representants de l'institut Max-Eyth-Schule de Stuttgart, l'Institut Centre de Formació Professional de la Indústria Metal·lúrgica i Metal·lomecànica (CENFIM) de Portugal, el CFP i l'institut Lacetània. Durant aquesta trobada, es va fer una visita a l'empresa Pilz, dedicada a la fabricació de components electrònics per a la seguretat i prevenció de riscos.

El projecte s'allargarà fins al mes de març del 2021 i hi participaran 6 alumnes de cada país. La propera trobada es farà el març del 2020 també a Alemanya, mentre que a finals de l'any vinent se'n farà una a Catalunya.