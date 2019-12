Macsa ID, premi a la innovació als European Business Awards

La companyia amb seu a Manresa de solucions globals de codificació, marcatge i traçabilitat, Macsa ID, ha guanyat el premi a la innovació dels European Business Awards 2019, de la categoria de facturació entre 26 i 150 milions d'euros, en una cerimònia d'entrega de premis a Varsòvia. Macsa ID ha estat escollida l'empresa més innovadora d'entre més de 150.000 negocis de 33 països diferents i després d'una sessió final d'avaluació cara a cara.

Més de 500 líders empresarials amb èxit de tot Europa es van reunir a l'esdeveniment de dos dies, amb polítics, ambaixadors i acadèmics presents per celebrar l'èxit comercial de Macsa ID dins la competència empresarial més gran i prestigiosa d'Europa.

Amb aquest premi, Macsa ID ha estat reconeguda per les seves tecnologies de marcatge i codificació làser i per impulsar la innovació del sector amb la seva experiència. L'empresa inverteix més del 8% de la seva facturació en I+D cada any. Va ser la primera companyia del món a desenvolupar un làser de codificació dinàmic, i ha registrat més de 30 patents internacionals que han impulsat importants desenvolupaments tecnològics dins del seu sector industrial.

Això li proporciona els recursos necessaris per proveir solucions de traçabilitat netes i sostenibles i reemplaçar tecnologies més tradicionals que són perjudicials per al medi ambient.

Noves iniciatives recents de la UE, com la de «Plàstics en una economia circular» i noves normes en els productes fitosanitaris, requereixen que la indústria de l'embalatge accepti la seva part de responsabilitat per a un futur més sostenible.

Aquest enfocament de la codificació làser sostenible, e-coding, posiciona l'empresa Macsa ID com un dels principals proveïdors de solucions ecològiques, amb la qual cosa permet als seus clients reduir la seva petjada de carboni.