El nombre d'empreses dissoltes a Catalunya a l'octubre va pujar un 27,5% respecte al mateix mes de l'any passat, mentre que les creades es va incrementar en un 10,2%, segons ha informat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total es van dissoldre 153 societats mercantils i es va situar com la tercera autonomia per darrera de Madrid (546) i Andalusia (275). D'altra banda, se'n van crear 1.497, la segona autonomia per darrera de Madrid (1.871). A l'Estat es van crear 8.029 societat mercantils, un 4% més que a l'octubre del 2018, i se'n van dissoldre 1.743, un 4,7% més.