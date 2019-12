Què has de fer per optar al xec regal de 10.000 euros que sorteja Amazon?

El gegant del comerç electrònic Amazon ha posat en marxa una iniciativa per premiar els seus consumidors amb diversos xecs regal que arribaran fins als 10.000 euros i que ha donat a conèixer com a «Premi Prime» de Nadal.

La campanya ha recollit immediatament un gran èxit a Internet, on nombrosos consumidors es pregunten què han de fer per optar a aquest premi així com a la resta de xecs d'entre 50 i 1.000 euros que sortejarà Amazon.

Per participar, s'ha de tenir un compte d'Amazon Prime (sent vàlids aquells comptes que estiguin en període de prova de 30 dies). A més, serà necessari efectuar una compra per valor mínim de 30 euros (sense incloure despeses d'enviament, subscripcions o targetes regal) no més tard de la mitjanit de dimarts que ve 17 de desembre.

Després de la compra, i amb l'accés al «Premi Prime» de Nadal, es rebrà per correu electrònic el 20 de desembre un codi de cinc xifres (entre el 00000 i el 99999).

Amb aquesta premissa, es tindran en compte els premis del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal per assignar els xecs regal: amb la Grossa es disposarà el de 1.000 euros (i s'entrarà en el sorteig dels 10.000), amb els segons premis el xec serà de 200 euros i amb els tercers, quarts i cinquens, de 50 euros.