S'obre el període de votacions del concurs d'aparadors de Manresa

A partir d'avui tothom qui ho vulgui pot votar per escollir el millor aparador de Nadal de Manresa. D'aquestes votacions sortirà el premi del públic del concurs d'aparadors de Nadal de la Cambra, que enguany arriba a la 52a edició. Fins ara hi ha 12 establiments inscrits, tot i que es preveu que la xifra augmenti, ja que el període d'inscripció no es tanca fins al proper dilluns. Els comerços que, de moment, aspiren a obtenir el títol de millor aparador de Manresa 2019 són Culinarium, Mobles Decor, Farmàcia Solé, Nounat, Brudett, Forn de Cabrianes, La Lionesa, Eix òptics, perruqueria El Serrell, L'Atelier espai per art, Les Sabatilles Vermelles i El Forn. El premi del públic s'escollirà mitjançant votacions electròniques, que podran fer-se a través d'un enllaç al qual es podrà accedir des del web de la Cambra ( www.cambramanresa.cat).

Aquest enllaç estarà actiu fins al dia 18 de desembre. A més, el concurs també entregarà un altre premi, escollit per un jurat professional que visitarà tots els aparadors participants.