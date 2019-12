Jaume Giró deixa la direcció de la Fundació La Caixa

El patronat de la Fundació Bancària La Caixa va aprovar ahir el nomenament d'Antonio Vila com a nou director general de l'entitat en substitució de Jaume Giró, que iniciarà una nova etapa professional. Segons va informar en un comunicat la Fundació Bancària, el relleu serà efectiu el proper 1 de gener i es produeix després d'una sortida pactada de mutu acord coincidint amb la finalització del Pla Estratègic de l'entitat per al període 2016-2019.

Vila va ingressar a La Caixa el 1985 i ha ocupat càrrecs de responsabilitat com a administrador territorial de Grup, sotsdirector comercial, sotsdirector general de Recursos Aliens, Mercat de Capitals i Assegurances i, des del 1991, director general del Grup Assegurador. El 1998 es va incorporar al comitè de direcció de l'entitat com a director executiu i director de la divisió territorial de Catalu-nya, per després exercir les presidències de CaixaRenting i CaixaBank Consumer Finance, així com de Microbank des del 2014 i des del juliol del 2019 el càrrec d'adjunt al president de la Fundació Bancària la Caixa.

Giró, per la seva banda, es va incorporar a La Caixa el 2009 i la seva sortida tanca una dècada de trajectòria en l'entitat, dividida en dues etapes. Durant la primera, del 2009 al 2014, va ser director executiu i posteriorment director general adjunt de Comunicació, Marca, Patrocini i Relacions Institucionals de CaixaBank, que va sortir a la Borsa coincidint amb la seva arribada. Durant la segona, del 2014 al 2019, Giró ha exercit com a director general de la Fundació Bancària La Caixa, i durant aquest període, l'entitat ha culminat el seu primer Pla Estratègic 2016-2019. El president de la Fundació Bancària La Caixa i de Criteria, el manresà Isidre Fainé, va elogiar ahir la trajectòria professional de Giró.