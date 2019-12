Unió de Pagesos confia aplegar 100 tractors a Lledoners el proper dia 21

Unió de Pagesos, conjuntament amb l'Associació Catalana pels Drets Civils (que aglutina familiars de presos i de polítics a l'estranger) organitza per a dissabte vinent tres tractorades simultànies a les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses, on compleixen condemna pel procés els líders independentistes. L'acció vol ser una protesta «per la presó ferma» d'activistes i polítics i alhora una denúncia de «la persecució judical en les diferents causes obertes a la resta de membres de la mesa del Parlament, a alts càrrecs de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra». A la presó de Lledoners, a la qual hi ha convocats els associats de l'organització de la Catalunya Central, l'Alt Penedès i les comarques de Lleida, el sindicat confia aplegar un centenar de tractors, una xifra com l'aconseguida en una acció similar convocada el 21 d'octubre de l'any passat.

La convocatòria per als pagesos de la Catalunya Central és a 2/4 d'11 del matí al polígon Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada. Per als de l'Anoia i l'Alt Penedès, la convocatòria és a les 9 del matí al polígon Les Comes, mentre que els de les comarques lleidatanes sortiran en quatre tongades: a 2/4 de 8 de Mollerussa; a les 8 de Tàrrega; a les 8 i 10 de Cervera i a les 10 de Calaf. L'acte, que coincidirà amb una cantada de nadales, es preveu que comenci a les 12 del migdia i s'allargi durant dues hores. Hi haurà parlaments per part d'UP i de l'associació de familiars dels presos. A més, es vol formar la paraula «Llibertat» amb els tractors, de la mateixa manera que l'octubre del 2018 es va dibuixar un llaç amb els vehicles.

Carles Mencos, de la permanent nacional del sindicat i coordinador a la Catalunya Central; i Rosa Calsina, membre de la permanent comarcal d'Unió de Pagesos, van presentar ahir l'acció a Manresa. «Des d'abans de l'1-O estem vivint un retrocés democràtic, del qual un exemple ja va ser la llei mordassa. Es pot dissentir de les formes que ha utilitzat el Govern de Catalunya o ser més o menys independentista, però el sindicat està contra la judicialització i la persecució policial dels que dissenteixen de com ha de ser Espanya», deia ahir Mencos. Així, la triple tractorada pretén ser una denúncia del fet que «es recargolin les lleis per poder imputar un delicte com el de sedició, que a la resta d'Europa no existeix», apuntava el coordinador territorial del sindicat.

Mencos afirma que el sindicat «no pot pronunciar-se» en termes independentistes, perquè dins el col·lectiu poden haver-hi sensibilitats diverses, però sí fer-ho «pels drets i les llibertats». Tot i que Mencos explica que «en aquests últims anys només he trobat un associat que hagi qüestionat el que estava fent el sindicat en aquest tema».

Tant Mencos com Calsina valoren les negociacions obertes entre el Govern espanyol i ERC, però tenen dubtes sobre els seus resultats, atès que «històricament el grau de compliment del Govern espanyol sempre ha estat baix», afirma Mencos. «No opinarem sobre l'acord a què pugui arribar ERC amb el Govern, si és que n'arriba a algun», diu Calsina. «I s'ha de continuar negociant després de la investidura», reclama.

La tractorada, explica Rosa Calsina, no vol esdevenir una marxa lenta que dificulti la circulació, i per això s'ha sol·licitat permís a Mossos per circular per un dels carrils de l'eix Transversal. Durant l'acte es recolliran deu euros per tractor, que es destinaran a l'associació de familiars.