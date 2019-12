Catalunya va ser l'autonomia on els inspectors van descobrir més ocupació submergida el 2018

Sense deixar de banda la lluita contra l'ocupació irregular i l'evasió de pagaments a la Seguretat Social, Inspecció de Treball va decidir l'any passat fer un «gir qualitatiu» i posar tots els seus mitjans al servei «de la millora de la qualitat» de l'ocupació i del rastreig de «les bosses de frau laboral existents al mercat de treball». El pla incloïa fins a mig centenar de mesures operatives, enfocades a la contractació temporal irregular, les hores extres no pagades, els incompliments en matèria salarial -inclosos els casos d'externalització de serveis a altres empreses-, drets fonamentals i igualtat entre sexes, la investigació de les noves modalitats de prestació de treball, els accidents i els drets sindicals.

A més de la regularització de les situacions que estan al marge de la llei, l'organisme volia així «generar un efecte dissuasiu en els que promoguin aquests tipus de frau que provoquen precarització laboral». Especialment en uns anys de bones xifres en l'ocupació, amb rècord darrere de rècord en el nombre de contractes, després de l'enorme deteriorament de l'ocupació per la doble recessió.

Els resultats a Catalunya, on el ministeri de Treball actua en col·laboració amb la Generalitat, són més que evidents. Catalunya és la comunitat autònoma on es van detectar més treballadors sense alta a la Seguretat Social, ja que el reforç de la inspecció va permetre fer aflorar 17.590 empleats en situació irregular, amb molta diferència respecte de la segona autonomia amb més casos, Andalusia, que en va tenir 14.455. Així, a Catalunya van aflorar gairebé un 20% del total de les irregularitats descobertes, que van ser 90.872.

A aquestes xifres, al conjunt de l'Estat s'hi van sumar 3.541 casos més d'estrangers sense permís de treball i 23.325 llocs de treball submergits més detectats d'empleats que, amb contracte legal a temps parcial, realment feien una jornada de més del 50% del temps estipulat al contracte. En total, el volum d'ocupació submergida aflorat a Espanya l'any passat va ser de gairebé 117.738 llocs de treball, també la xifra més alta els últims sis anys, i el 35,3% més que el 2017.

La immensa majoria de les irregularitats trobades pels equips de la Inspecció de Treball a tot Espanya estan relacionades amb la

Seguretat Social, sobretot per la manca d'inscripció dels treballadors. De les 45.600 infraccions registrades en aquesta matèria, al voltant de 14.400 apunten a l'hostaleria, seguida dels serveis professionals (6.292) i el comerç (5.144). No hi ha detall per sectors per a cada comunitat.