Combatre l'emergència

Encara estem pendents de conèixer el resultat de les diverses reunions sobre el canvi climàtic d'aquests dies. Mentrestant els electors britànics elegeixen Boris Johnson com a premier britànic en la mateixa sintonia que Donald Trump. Mala peça al teler per al clima.



Però com que les lamentacions només fan que desmotivar, centrem-nos avui en tres notícies produïdes a Catalunya en les darreres setmanes que mostren com s'estan recorrent camins que ens poden portar a un món habitable.



La primera notícia s'ha produït a l'entorn del congrés Smart City Expo World Congress (SCEWC). En un estudi presentat per ACCIÓ, agència per a la competitivitat de l'empresa, es mostra com creix un 62% el nombre d'empreses que es dediquen a les smart cities a Catalunya i el volum de facturació un 39% respecte del 2016. Hi ha 438 empreses a Catalunya d'aquest sector que ocupen 45.000 treballadors i facturen 9.700 milions d'euros –xifra que representa el 4% del PIB català. Des d'un punt de vista de la tecnologia, es tracta d'empreses que apliquen principalment internet de les coses (39%), big data (39%), connectivitat i 5G (30%) i intel·ligència artificial (11%).



Les empreses de smart cities són les que es dediquen a oferir solucions intel·ligents en tots els àmbits de la gestió urbana. Són una majoria de pimes (el 90%) i el 35% són start-ups. Els sectors on actuen són l'entorn urbà (empreses d'equipament urbà, edificacions intel·ligents i sostenibles, i il·luminació), la qualitat de vida (educació, esport, salut i comerç), la mobilitat (aplicació de l'I.T a la gestió del trànsit i els aparcaments), el medi ambient (empreses d'energia i qualitat ambiental), l' smart government (estratègies i models de gestió innovadors) o la seguretat (i especialment la ciberseguretat).



Gran part d'aquestes empreses es dediquen al desenvolupament de software (24%), seguides pels fabricants de productes (22%), els proveïdors de serveis (12%) i les consultores (10%). El 46% de les empreses catalanes que treballen en aquest àmbit són exportadores i el 31% tenen filials a l'estranger.



La segona notícia és que l'enginyeria catalana Concom dissenya al Japó una planta solar que genera l'energia equivalent al subministrament de 130.000 llars. La instal·lació, que s'acabarà de construir durant l'any 2020 a la ciutat de Hitachi, té una superfície de 35 hectàrees i es connectarà a la xarxa elèctrica de tot el país. L'empresa catalana també s'encarregarà del manteniment d'aquesta planta.



L'agència ACCIÓ ha donat suport a l'empresa a través de l'Oficina Exterior de Comerç i d'Inversions a Tòquio. Concom va obrir una filial al Japó l'any 2014 i també treballa en altres països com Taiwan, Portugal o els Països Baixos.



Aquest projecte és el més gran que l'empresa catalana ha desenvolupat íntegrament. Segons el CEO de Concom, Josep Padró, el projecte busca «fomentar l'ús de les energies renovables, en un país que té molta consciència de la necessitat d'utilitzar fonts sostenibles». D'acord amb Padró, «des d'aquesta estació se subministra energia que pot consumir-se en altres punts del país, perquè no s'acumula en un punt concret, sinó que viatja a través de la xarxa fins allà on es necessita».



La tercera notícia és que l'investigador català Gerard Cortina i l'empresa lleidatana IASO lideren un projecte per crear un para-sol que incorpora plaques solars que capten l'energia i l'emmagatzemen per utilitzar-la per il·luminació. El projecte ha rebut el suport del programa d'ajuts Tecniospring d'ACCIÓ per promoure la incorporació de talent experimentat a les empreses i agents d'R+D catalans amb el segell Tecnio. El prototip funcional estarà a punt al principi del 2020.



El para-sol és intel·ligent i, a banda de protegir les persones de la radiació solar, emmagatzema la radiació solar en forma d'energia elèctrica per poder-la fer servir per a il·luminació. Pot ser de gran utilització en el sector de l'hostaleria.



Aquest para-sol incorpora cel·les fotovoltaiques de silici monocristal·lí d'alta eficiència, que incorporen altres materials de suport que permeten reduir el pes del panell solar. Aquestes cel·les fotovoltaiques formen diversos panells solars que transformen la radiació en energia elèctrica. Aquests panells poden utilitzar-se tant per il·luminar l'àrea que cobreix el para-sol o bé com a reclam publicitari il·luminant el nom de l'establiment.



Tres bones notícies que van des d'un clúster sencer com el de les ciutats intel·ligents fins a microprojectes com el dels para-sols, passant per macroprojectes com el del Japó, que contribuiran a un planeta més sostenible. I des de Catalunya.