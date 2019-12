El Banc d'Espanya manté en el 2% el creixement del PIB espanyol el 2019

El Banc d'Espanya manté en el 2% el creixement del PIB a l'Estat per a aquest 2019, segons va informar ahir. La previsió és la mateixa que va fer a final de setembre i que també manté un increment de l'1,7% el 2021, l'1,6% el 2022 i l'1,5% el 2023.

Quant al mercat laboral, la previsió és que la taxa d'atur baixi fins al 12,5% a final del 2022, tot i l'increment de la població activa. A més, s'estima un increment gradual de l'Índex Harmonitzat de Preus al Consum (IAPC) del 0,8% el 2019 fins a l'1,6% el 2022, mentre que la inflació subjacent ho faria de l'1,1% a l'1,7%. No hi ha canvis respecte a la projecció anterior per l'efecte de factors contraposats que «es compensen entre si». Tot i que la recuperació de les exportacions és menys vigorosa del que es preveia al setembre, les dades recents suggereixen que el creixement del PIB s'hauria estabilitzat en la segona meitat de l'any.