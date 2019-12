CCOO insta Nissan a assignar més producció a les plantes espanyoles

CCOO va instar ahir la direcció de Nissan a assignar de manera urgent més producció a les seves fàbriques a l'Estat, unes plantes que, reivindica CCOO, ofereixen garanties per al desenvolupament de nous models elèctrics i per avançar en la conducció autònoma. «Les necessitats són urgents en termes de producció i ocupació. És urgent la necessitat de conèixer noves produccions per a les fàbriques», va dir el sindicat en un comunicat. En espera que tant la marca com l'aliança Nissan-Renault-Mitsubishi facin púbiques les pròximes setmanes les noves càrregues de treball, CCOO subratlla que «les decisions han de tenir en compte la necessitat de reforçar l'aposta de l'aliança a Europa i recuperar els nivells de producció de Barcelona». La fàbrica de la Zona Franca, la més important de Nissan a Espanya, ha anat perdent càrrega de treball de manera gradual l'últim any, el que ha acabat amb un ERO que planteja 600 prejubilacions.