El comitè de Seat confirma «pressions» per treure la seu social de Catalunya després de l'1-O

El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, ha confirmat aquest dimarts les "pressions" perquè la companyia retirés la seu social de Catalunya després de l'1-O. Davant la comissió d'investigació del 155 al Parlament, Carnero ha apuntat directament a l'entorn de la Casa Reial, però ha negat que el rei Felip VI demanés personalment el trasllat de l'empresa automobilística.

"Mai he dit això. Que el Rei truqués directament a Seat", ha assenyalat Carnero, que sí ha revelat que van ser advertits que en un acte de la Casa Reial -amb motiu del 12 d'octubre del 2017- es va comentar la situació de Seat. "Va ser un acte on hi van assistir alguns membres del Consell d'Administració de Seat, entre els quals l'exlíder del PP Josep Piqué. A partir d'aquí cadascú pot fer les seves interpretacions", ha comentat el president del comitè d'empresa de Seat.