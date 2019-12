L'AVE 'low cost' permetrà viatjar a Madrid per 10 euros

L'AVE low cost que Renfe posarà en circulació el proper 6 d'abril, conegut com AVLO, permetrà comprar bitllets per viatjar entre Madrid i Barcelona per un preu mínim de 10 euros i de 5 euros en el cas de nens menors de 14 anys.

L'import dels bitllets del nou servei oscil·larà entre els 10 i els 60 euros en funció de la demanda que en cada moment tingui cada plaça, segons va indicar el president de l'operadora pública, Isaías Táboas, en entrevistes concedides a El País i La Vanguardia. Es tracta de la proposta de preus que Renfe preveu aprovar en la reunió del seu consell d'administració de demà, dimecres, 18 de desembre.

La companyia ferroviària pública començarà a explotar l'AVLO amb una oferta comercial de dues freqüències diàries per sentit, si bé preveu anar ampliant-ne les circulacions fins a arribar a cinc a final del 2020, precisament quan està fixada la liberalització del transport amb tren i l'entrada de competidors.

Amb el llançament d'aquest servei, Renfe dona el tret de sortida a la cursa cap a l'AVE barat, perquè els nous operadors que entraran en el ferrocarril l'any vinent, SNCF i Trenitalia, ja han avançat la seva intenció de fer-ho amb trens a preus assequibles.

Precisament, en posar en marxa l'AVLO a l'abril, Renfe vol portar uns mesos d'avantatge als seus futurs competidors. De fet, preveu començar a vendre els bitllets del low cost a final de gener. A més a més, l'operadora pública arrencarà el seu AVE barat en la línia Madrid-Barcelona, el corredor de més mobilitat de viatgers de l'Estat, el que més competència té amb l'avió i altres mitjans de transport, i un dels trens que l'any vinent s'obren a l'entrada de nous operadors, juntament amb el corredor a Llevant i l'AVE que uneix Madrid amb Sevilla i Màlaga.

Renfe confia que el nou servei aconsegueixi un milió de viatgers l'any en els dos primers exercicis en servei. Segons el president de la companyia, aquests passatgers provindran principalment dels qui actualment viatgen amb cotxe i els col·lectius que no agafen l'AVE per una qüestió de preus, com ara famílies o joves. En línia amb aquest objectiu, hi ha la iniciativa de posar un preu de 5 euros per als bitllets dels nens menors de 14 anys que viatgin acompanyats d'un adult.

El llançament d'un AVE barat constitueix, amb la digitalització i la internacionalització, un dels pilars del pla estratègic que Renfe desenvolupa per preparar-se davant la fi del seu monopoli i l'arribada de competència.