La patronal de l'oci nocturn demana prohibir festes de Cap d'Any sense llicència

La patronal de les empreses d'oci nocturn Fecasarm ha denunciat davant el departament d'Interior l'organització de festes de Cap d'Any sense llicència i sense que garanteixin les normes de seguretat, per la qual cosa ha demanat a la Generalitat que incrementi la vigilància.

La patronal ha informat que ja ha començat recopilar dades de festes de Cap d'Any que podrien no disposar de la corresponent llicència o que no complirien la normativa de seguretat.

En aquest sentit, la patronal ja ha denunciat formalment una festa de Cap d'Any davant el departament d'Interior «amb la voluntat de protegir el sector de la competència deslleial i evitar situacions de risc per a les persones que surtin de festa en aquest dia», segons va explicar el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas. La patronal també recorda que divendres a la nit comença a regir l'ampliació horària de Nadal per a locals de restauració i discoteques de Catalunya, que inclou l'ampliació horària especial per a Nit de Cap d'Any.