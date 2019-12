El comitè d'empresa de Seat confirma pressions per l'1-O

El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, va confirmar ahir les «pressions» perquè la companyia retirés la seu social de Catalunya després del referèndum de l'1-O.

Davant la comissió d'investigació del 155 al Parlament, Carnero va apuntar directament a l'entorn de la Casa Reial, però va negar que el rei Felip VI demanés personalment el trasllat de l'empresa automobilística. «Mai he dit això. Que el rei truqués directament a Seat», va assenyalar Carnero, que sí que va revelar que van ser advertits que en un acte de la Casa Reial –amb motiu del 12 d'octubre del 2017– es va comentar la situació de Seat. «Va ser un acte al qual van assistir alguns membres del consell d'administració de Seat, entre els quals l'exlíder del PP Josep Piqué. A partir d'aquí cadascú pot fer les seves interpretacions», va comentar el president del comitè d'empresa de Seat.

«Per a mi va ser un acte de pressió. Què pinta parlar de Seat en un acte de la Casa Reial? No li veig sentit», va reconèixer Carnero, que també va ratificar que diversos directius de Seat volien marxar de Catalunya després del discurs reial del 3-O i que aquesta posició es va fer patent en els diversos gabinets de crisi que es van celebrar a l'empresa durant aquella tardor del 2017. «Gràcies a la pressió de la part social i a la posició final del president Luca de Meo finalment es va aconseguir que la companyia no traslladés la seu social», va recordar el president del comitè d'empresa de Seat.

Carnero també va detallar que després dels fets de l'1-O no es van perdre vendes, tot i que al desembre es va notar un petit descens «després de la brutal campanya de comentaris en xarxes socials i mitjans de comunicació».

De fet, el president del comitè d'empresa va assegurar que es va aturar «un parell de mesos» el llançament del nom del nou Seat Tarraco per evitar el boicot a la resta de l'Estat perquè es tractava d'un topònim català. «Es va aturar el nom, però no la inversió en la producció del model», va explicar Carnero, que va opinar igualment sobre l'afectació dels «talls de carreteres» d'aquest 2019 a Seat. «S'han tret moltes coses de context. Que es traslladi la planta és impossible», va sentenciar el president del comitè d'empresa de la firma automobilística. «El risc, que ja ens preocupava l'any 2017 i ara ha tornat, és que Volkswagen no t'assigni nous models per la conflictivitat a Catalunya», va avisar Carnero.