El Govern alerta que la indústria encara ha d'incorporar les renovables

«El sector industrial ha fet bastant bé els deures en eficiència energètica, però li queda el camí d'incorporar les renovables». Ho va afirmar ahir al matí a la Cambra de Comerç de Manresa Manel Torrent, director de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), que va participar en una jornada amb una vintena d'empresaris i representants de les administracions del territori en la qual va exposar com s'està impulsant la transició energètica a la indústria catalana.

Torrent va fer una anàlisi de la situació energètica del país i va explicar les estratègies del Govern català per aconseguir que l'any 2050 tota l'energia que es consumeixi al país procedeixi de fonts renovables.

Torrent va vincular la transició energètica al sector industrial amb la competitivitat empresarial: «Si som més eficients, serem més competitius».

Així, Torrent va assegurar que l'índex d'intensitat energètica de Catalunya, que mesura la quantitat d'energia primària consumida per cada unitat de riquesa creada al país, «cada vegada es va reduint més».

L'expert en energia va explicar que l'ICAEN té l'objectiu de desvincular definitivament del creixement econòmic del consum energètic «a partir del 2030». En aquest sentit, Torrent va alertar que «això ho hem de fer tant sí com no».

Per assolir aquest objectiu, Tor-rent va apostar, entre d'altres, per la incorporació en el teixit industrial del país de l'energia fotovoltaica i la biomassa i per l'ús de motors d'hidrogen en els camions. El director de l'ICAEN va dir que les renovables permeten assegurar el subministrament, el preu i la qualitat de l'energia, tres elements determinants en la competitivitat de la indústria.



Decret d'autoconsum

Sobre el decret de mesures urgents per afrontar l'emergència climàtica aprovat a final de novembre d'enguany al Parlament de Catalunya, Torrent va explicar que pretén afavorir l'autoconsum i eliminar els obstacles administratius a les renovables, tant per als particulars com per a les empreses.

Torrent va assegurar que «és un decret pioner a l'Estat». També va detallar les diferents línies d'ajuts econòmics per a projectes de transformació energètica a la indústria.

En el col·loqui final amb els empresaris i les administracions del territori van posar-se sobre la taula diferents temes, com el paper de les associacions de polígons industrials, l'economia circular, els punts de càrrega per a vehicles elèctrics o les noves oportunitats de negoci vinculades a la transició energètica.

El director de l'ICAEN va apel·lar al treball conjunt entre Administració, ciutadans i empreses a l'hora de promoure un canvi de model energètic que doni resposta a l'actual situació d'emergència climàtica.