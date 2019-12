Pirelli compleix deu anys sense producció a Manresa amb el 100% d'ocupació logística

Avui fa deu anys, la multinacional italiana Pirelli cessava la producció de pneumàtics a Manresa, una activitat que durant vuitanta-cinc anys havia estat un dels puntals industrials de la capital del Bages. Una dècada més tard, els 100.000 metres quadrats construïts de les antigues instal·lacions de la factoria del Pont Nou estan destinades a tasques logístiques. Enguany, l'empresa ha aconseguit omplir pràcticament el cent per cent d'aquest espai gegantí amb activitat com a magatzem, tant propi de la multinacional (uns 50.000 metres quadrats) com d'una vintena d'empreses més que hi tenen llogat espai.

A les enormes naus de l'antiga fàbrica arriben avui pneumàtics de les factories de Pirelli d'arreu del món (Itàlia, Alemanya, Anglaterra, Rússia, Brasil, Xina, Turquia, Indonèsia...) per ser distribuïts als mercats espanyol i portuguès (el segment turismes) i francès (camions). A més, és el centre de distribució a la resta d'Europa dels pneumàtics per al sector agrícola. Als gegantins palets de barres modulables s'acumulen fins a 400.000 pneumàtics que donen servei a 2.000 clients en 7.000 punts d'entrega, explica Josep Maria Masó, l'actual responsable d'operacions de Pirelli Manresa, un càrrec que suposa la direcció d'alguns dels departaments que actualment operen a les instal·lacions de Manresa, com el logístic, de compres, atenció al client i qualitat.

Manresà de 53 anys, Masó compleix enguany tres dècades a Pirelli. Abans d'aquest càrrec, que ocupa des de fa un any, va treballar als departaments d'organització, de logística i de compres, i va ser el responsable de l'anomenada minifàbrica 3. Coneix bé la història de la factoria, de la seva anterior rellevància al ter-ritori, quan el nombre de treballadors superava de molt el miler, i també del tancament, que va deixar profundes ferides, tant entre l'antiga plantilla com en la Manresa social i política, que va lamentar la decisió de deslocalitzar la producció i, sobretot, el tracte donat als primers 280 acomiadats, als quals la seguretat va barrar el pas en un matí de record dolorós.

«Allò va ser una experiència, tant laboral com també personal, desagradable, però a partir de la qual vam treure forces per construir noves coses. Va significar partir de zero», diu Masó. El 2 de gener del 2010, quinze dies després del cessament de la producció, Pirelli reobria amb noves activitats: el magatzem i un centre de desenvolupament de plaques fotovoltaiques que va ser desmuntat poc després. Dels prop de mil empleats que Pirelli tenia dos anys abans, quan la multinacional va avançar plans per construir una nova fàbrica que dotés d'un llarg futur la fabricació de pneumàtics a Manresa, el centre logístic començava la seva activitat amb tan sols un centenar.

Amb tot, aquella activitat, pionera en l'organització logística de l'empresa, acostumada a externalitzar la distribució, s'ha consolidat a la capital del Bages, i avui suposa un negoci rellevant per a la companyia. A més, les instal·lacions manresanes han anat acollint departaments de la central de Barcelona. Actualment són nou els que operen des de Manresa: logística, compres, servei al client, qualitat, recursos humans, administració, motosport (la gestió de les cobertes de competició), experimentació i el negoci de moto de Pirelli. En total, són 125 les persones de la multinacional que treballen a Manresa.

A més, Pirelli ha llogat espais com a magatzem a empreses com ICL, a més d'altres de sectors tan diversos com el plàstic, els electrodomèstics i el metall. En alguns casos, Pirelli s'encarrega també del servei logístic d'aquestes empreses. «Ha funcionat el boca-orella», diu Masó. «Les empreses confien en nosaltres per l'alt grau de seguretat de les instal·lacions, amb el sistema antiincendi que ja tenia la fàbrica i amb servei de porteria les vint-i-quatre hores del dia, 365 dies a l'any». A més, també hi ha llogats espais d'oficina (encara resten 1.800 metres quadrats per adjudicar) a petites empreses locals, i es lloga el pàrquing de les instal·lacions, d'11.000 metres quadrats, per deixar-hi camions. A banda, dues empreses s'hi han ubicat per fer reciclatge de pneumàtics usats. En total, a banda dels 125 empleats propis, a Pirelli hi treballa una vintena llarga de persones d'altres empreses.

La Pirelli ha acollit esdeveniments com la jornada de debat reMake, organitzada per l'associació Tic3, i s'hi han rodat escenes de la sèrie Hache i de la pel·lícula Durante la tormenta, a més d'anuncis comercials d'empreses com Danone, Chevrolet i Joom. També cedeix espai al Banc d'Aliments de la Catalunya Central i a projectes de desenvolupament de vehicles de la UPC . El proper gener, Seat hi traslladarà una col·lecció de cotxes històrics propis.

En el futur, Masó considera que Pirelli Manresa «ha de seguir explotant els espais, perquè els clients van i venen, i hem d'aconseguir que la multinacional ens hi aporti més tasques, com en experimentació o per a l'ampliació de la zona logística». Masó diu que la planta manresana està col·laborant amb Fundazione Pirelli per documentar l'arxiu històric de l'antiga fàbrica, en la qual figuren dos edificis protegits. «Des que vam començar la nova etapa hem avançat molt, i fem territori, perquè treballem amb empreses locals a les quals oferim oportunitats d'espai», diu Masó, que admet que Pirelli ja no té «la visibilitat d'abans com a unitat productiva, però mantenim la relació amb la ciutat».