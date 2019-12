La companyia Renfe apujarà el preu dels bitllets de tots els trens el 2020, de manera que el de l'AVE convencional s'encarirà l'1,10% i els de Rodalies i regionals s'incrementaran l'1%.

La companyia ferroviària pública plantejarà l'aprovació d'aquestes actualitzacions de preus en la reunió del seu consell d'administració d'avui, segons van informar fonts del sector. Renfe actualitza el preu dels seus trens AVE convencionals mentre ultima el llançament del nou AVE de baix cost AVLO en la línia Madrid-Barcelona i en vigílies d'afrontar la competència d'altres operadors quan el transport de viatgers amb tren es liberalitzi a la fi de l'any que ve.

De moment, l'1 gener del 2020, Renfe apujarà l'1,10% el preu dels bitllets de tots els AVE i Llarga Distància, els serveis considerats comercials i per als quals la compa-nyia té llibertat per fixar les tarifes. Es tracta de la primera pujada que el bitllet d'aquests trens registra en tres anys, des de la de l'1% que van experimentar al maig del 2017. L'anterior canvi de tarifes va tenir lloc el 2013 quan, en plena crisi i després d'anotar-se un descens de passatgers, es va abaixar l'11% el preu de tots els bitllets de l'AVE. Aquest abaratiment, juntament amb la posada en marxa de l'actual sistema de descomptes, va impulsar el continu increment d'usuaris d'aquest servei.

Renfe atribueix aquesta pujada del 2020 a l'«increment previst» del nou cànon que prepara Adif (l'import que la companyia titular i gestora de la xarxa ferroviària cobra als operadors per l'ús de les vies i les estacions ferroviàries). D'altra banda, l'AVE barat de Renfe, que es posarà en servei el 6 d'abril entre Madrid i Barcelona, cobrarà un suplement per la segona maleta, tot i que la companyia encara no n'ha determinat l'import. La selecció de seients i els canvis i anul·lacions del bitllet també figuren entre els serveis del nou tren que suposaran un recàrrec al preu inicial del bitllet, que oscil·larà entre els 10 i els 60 euros.

L'AVLO, a més, no tindrà una de les principals característiques de l'AVE convencional de Renfe, la del compromís voluntari de puntualitat. Aquest compromís de la companyia suposa el retorn de la meitat de l'import del bitllet en cas que el tren arribi a la seva destinació amb un retard de més de quinze minuts «en qualsevol circumstància».

A banda de tenir un color diferent i ser morat, es diferenciarà de l'AVE perquè no disposarà de determinats serveis a bord. No oferirà wifi, ni posarà pel·lícules als viatgers, ni els oferirà premsa.