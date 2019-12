Bon Preu obre el seuprimer Esclat a Igualada

Bon Preu ha obert el primer Esclat a Igualada situat a l'antiga fàbrica tèxtil Vives Vidal, ubicada a l'avinguda del Mestre Muntaner cantonada amb el carrer Lleida. El nou establiment té una superfície de vendes de 3.991 m?2; i 417 places d'aparcament. Disposa de benzinera EsclatOil amb un mini mercat i un punt de recollida online de la compra online, ambdós just al costat del supermercat.

S'ha realitzat una inversió de 21 milions d'euros en la construcció del supermercat i la durada de les obres ha estat de 10 mesos. L'equip de treballadors està format per 88 persones, el que representa el compromís del Grup amb el creixement i la generació d'ocupació al territori.

El nou Esclat, situat a la capital de l'Anoia, servirà als ciutadans d'Igualada i a les poblacions del voltant com Jorba, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, entre d'altres. Amb l'obertura, Bon Preu dona servei per primer cop a la ciutat d'Igualada i reforça la seva presència a la comarca de l'Anoia, on ja disposa de l'Esclat i la benzinera EsclatOil de Piera.

L'establiment compta amb totes les seccions habituals on destaquen les de producte fresc i compta amb nous serveis com el 'forn de cocció de peix i marisc' a la peixateria i el taulell de 'pizza al teu gust' a la fleca. També ofereix una àmplia oferta de productes per a la llar a la secció de basar i disposa de parafarmàcia. La benzinera EsclatOil ofereix un servei de 24 hores i disposa d'un mini mercat amb horari de 8.00h a 23.00h els 365 dies de l'any.



Bon Preu ha mantingut alguns detalls històrics de l'antiga construcció com el tòtem de l'entrada i el mosaic Vincit, que són icones d'una de les etapes industrials més remarcables de la ciutat.

Amb l'obertura del nou punt de recollida, BonpreuEsclat online posa en marxa el seu servei de venda d'alimentació per internet per primera vegada a l'Anoia. El servei online permet als clients fer la compra a través del nou web i l'app de compra online i recollir-la amb el cotxe, seguint el model de "compra i recull", iniciat per Bon Preu el 2012.

Aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica

El nou supermercat d'Igualada s'ha construït de manera sostenible i ecoficient, per tal que permeti estalviar el 35% del consum d'energia habitual d'un local comercial d'aquestes característiques i reduir un 40% les emissions de CO2 a l'atmosfera.

Segons l'empresa osonenca, "totes les noves instal·lacions del Grup Bon Preu estan pensades per reduir al màxim el consum energètic amb un sistema de gestió que les regula de manera eficient". El Grup, recorda, va ser dels primers a Catalunya en obtenir la certificació energètica "A" dels seus edificis, que concedeix la Generalitat.