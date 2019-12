Círculo Ecuestre impulsa el 'Fòrum Barcelona Capital'

El Círculo Ecuestre ha presentat aquest dijous el 'Fòrum Barcelona Capital' per "recuperar posicions en la lliga de les grans ciutats", segons ha explicat l'impulsor de la iniciativa i vicepresident primer de l'entitat, Enrique Lacalle. El fòrum constarà de setze conferències amb representants de grans empreses i entitats i tindrà lloc entre principis de 2020 i mitjans de 2021. "L'objectiu és que tornin les grans empreses, que Barcelona deixi de ser notícia per temes negatius així com millorar la desigualtat i transformar-nos digitalment", ha afirmat Lacalle. "No estem en una fase de decadència, però hi ha símptomes que poden fer que entrem en una fase d'estabilització. Qui no millora no pot jugar en aquesta gran lliga de les ciutats", ha afegit el president del Círculo Ecuestre, Antonio Delgado.

En aquest sentit, Lacalle ha alertat de la "pèrdua de posicions" de Barcelona i ha destacat la necessitat d'impulsar debats per "treballar pel futur". "Els barcelonins tenim una moral de ferro, però últimament hi ha molts dies que sembla la revetlla de Sant Joan", ha assegurat preguntat sobre la seva apel·lació a "pujar la moral col·lectiva".

Lacalle ha remarcat la necessitat de dialogar per "aportar idees a la ciutat" i "recuperar la força i el seny" que van portar Barcelona "a l'èxit". El vicepresident primer de l'entitat també ha destacat les fortaleses de la capital catalana. "Barcelona té una gran força d'innovació, talent digital, creativitat o lideratge en fires i congressos", ha mantingut.

Els ponents de les conferències hauran de respondre sempre a dues qüestions. La primera, apel·larà a les mesures que "s'haurien de prendre per tal que les empreses que van traslladar la seva seu tornessin a Barcelona". La segona, es referirà a les necessitats específiques de cada sector "perquè Barcelona sigui més competitiva i confirmi la seva capitalitat".

La primera conferència, sota el títol 'Barcelona Capital Industrial', tindrà lloc el 14 de gener i comptarà amb la intervenció del president de SEAT, Luca de Meo. El 23 de gener se celebrarà la ponència 'Barcelona Capital de la Connectivitat', amb la intervenció del conseller delegat del Mobile World Congress, John Hoffman.

El febrer tindrà lloc la jornada 'Barcelona Capital Olímpica' amb la conferència del vicepresident del Comitè Olímpic Internacional, Juan Antonio Samaranch. La ponència 'Barcelona Capital de l'Aigua' tindrà lloc el 31 de març i comptarà amb la presència del president del Grup Agbar, Ángel Simón.

Més endavant, se celebrarà també la ponència 'Barcelona Capital del primer club esportiu del món', amb el president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. També hi haurà una conferència sobre 'Barcelona Capital Econòmica', 'Barcelona Capital de la Logística' o 'Barcelona Capital Farmacèutica', entre d'altres.

Dones ponents

Actualment no hi ha cap dona ponent anunciada, tot i que Lacalle ha assegurat que encara queden per tancar alguns noms de conferenciants, entre els quals s'hi podria trobar la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa. "Tenim una preocupació per la diversitat de gènere i és un tema que volem potenciar, no només en el fòrum", ha afegit el president del Círculo Ecuestre.

L'objectiu final és incentivar a la reflexió per tal que "la societat civil i els empresaris aportin solucions als problemes que existeixin", deixant de banda la "visió derrotista".