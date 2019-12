La meitat de les empreses catalanes consideren que el 5G és rellevant per al seu negoci, segons un estudi sobre l'estat de la digitalització amb dades de 473 empreses i 56 administracions públiques. L'informe, elaborat per l'Observatori Vodafone de l'Empresa, forma part d'una enquesta realitzada a 3.000 companyies i institucions de tot l'Estat. En aquest estudi, les companyies catalanes han apuntat que el principal benefici que veuen en la digitalització és la millora del servei als seus clients (39%). D'altra banda, el cost de la implementació i la falta de personal qualificat són les principals barreres dels negocis catalans a l'hora de digitalitzar-se. Segons el document, tres de cada quatre entitats catalanes han invertit en digitalització en els últims dos anys, un 13% més que el 2017. Amb tot, només un 28% té establert un pla de digitalització, una xifra dos punts per sota de la mostra estatal.

En l'informe, les empreses catalanes situen en un 6,5 sobre 10 el grau de preocupació per la digitalització, sis punts percentuals més que el 2017. D'altra banda, el document apunta que la connectivitat i els sistemes de seguretat són els serveis més implementats a Catalunya per les empreses i institucions que s'estan digitalitzant. En canvi, els serveis més avançats com el blockchain, la intel·ligència artificial, o l'anàlisi de Big Data són minoritaris.

Pel que fa a la comunicació digital, el 52% de les entitats enquestades a Catalunya assegura que fa servir les xarxes socials per connectar amb els seus clients. A més, el 77% de les empreses catalanes confia en proveïdors externs per dur a terme aquesta digitalització i només un 23% es veu capaç d'abordar aquest procés amb el coneixement intern de l'empresa.

"Les empreses catalanes cada vegada estan més preocupades per la digitalització i estan veient que el 5G és un gran suport sobre el qual evolucionar. Ens sorprendrà el que veurem d'aquí a dos anys", ha assegurat la directora de Vodafone a Catalunya, Laura Molist, en una trobada amb els mitjans.

La xarxa 5G

A més, Molist ha explicat que l'enquesta es va realitzar abans que l'empresa comencés el desplegament comercial de la xarxa 5G a Barcelona, que es va fer aquest estiu. Per sectors, ha apuntat la salut, turisme, indústria –en concret la de l'automoció– , i educació són els àmbits empresarials que més estan reclamant el desplegament del 5G.

Molist ha explicat que aquest procés està funcionant com esperaven i que "gairebé" tota la ciutat ja té connexió 5G. En concret ha anomenat el centre, la zona de Poble Sec i Sant Antoni, la Diagonal, Sant Gervasi, Franja Marítima, Zona Universitària i la zona del 22@.

L'empresa, que és l'única operadora de 5G comercial a l'Estat, té previst ampliar la cobertura a 5 ciutats espanyoles més en els pròxims mesos. De moment, ja hi ha "desenes de milers" de clients espanyols connectats a aquesta xarxa, que permet una altra hiperconnectivitat de dispositius.

El desplegament d'aquesta tecnologia d'alta velocitat i baixa latència no només s'està fent a través del desplegament de xarxa sinó que, en alguns casos, s'utilitza una transportadora per a proveir de 5G zones sense cobertura. És el cas d'una plantació de nectarines a Albatàrrec (Lleida) que, a través d'una prova pilot, va compartir a temps real la poda dels arbres fruiters, gràcies a unes ulleres de realitat augmentada.