Encara ets a temps de trobar feina a Manresa abans que finalitzi l'any

Busques feina? Amb aquestes ofertes de feina a Manresa pots intentar trobar-ne una abans que s'acabi l'any.

15 operaris de producció, conductor de camió, ajudant de producció, auxiliar de control amb discapacitat, calderers, tubers, operari carni, € Aconsegueix l'ocupació que necessites.



GRUP IMAN

Hi ha molts motius per treballar amb nosaltres, tria el teu. Després de tants anys en el sector hi ha moltes coses que podem explicar-te. Però sabem que el temps és or, així que hem organitzat la informació en diferents seccions per ajudar-te a trobar el que busques ràpidament. Així som, pensant sempre en les necessitats dels nostres clients.

GRUP IMAN selecciona:

Operari / a Carni per Sant Joan de Vilatorrada

Publicat: 2019.12.16

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Empresa ubicada a Sant Joan de Vilatorrada, del sector d'alimentació, necessita incorporar operaris/es per realitzar les següents funcions:

* Tasques d'especejament, tall, i tractat de la carn.

S'ofereix:

* Contracte per ETT amb possibilitats de llarga durada.

Es requereix:

* Disponibilitat horària (matí, tarda i nit).

* Experiència en tall i escorxador

* Vehicle propi

Qualificacions i habilitats

Proactivitat

Dinamisme

Ser actiu

Inscripció i més informació en oferta d'ocupació d'Operari/a Carni a Sant Joan de Vilatorrada

Calderers/es – tubers/es per Igualada

Publicat: 2019.12.13

– 4 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Des d'IMAN Temporing Igualada busquem calderers/es – tubers/es per a un important empresa metal·lúrgica situada a Igualada.

Les tasques a desenvolupar seran les següents:

– Realitzar soldadures de canonada

– Les tasques a desenvolupar es realitzaran dins de l'empresa i també a l'empresa usuària de client. Els clients poden ser tant locals com nacionals, per la qual cosa, es necessita disponibilitat per viatjar per treball en cas que sigui necessari

Què oferim?

– Jornada laboral de 40 hores setmanals distribuïdes de dilluns a dissabte. Torn de partit.

– Es realitza contracte per ETT amb possibilitat d'incorporació per empresa

– Salari segons vàlua

Els requisits per al lloc són els següents:

– Disponibilitat per viatjar

– Coneixements i experiència en soldadura tig, mic, fil, soldadura d'tubular, etc.

Per inscriure i més informació en oferta d'ocupació de calderers/es – tubers/es a Igualada.

Operari/a Producció per Cardona

Publicat: 2019.12.10

– 15 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Empresa ubicada a Cardona, de el sector de begudes, precisa d'incorporar operaris / es per realitzar les següents funcions:

Preparació material i màquina

Supervisió de la qualitat del producte.

Verificació del producte acabat.

Resolució de possibles defectes.

S'ofereix:

Contracte per ETT amb possibilitats de llarga durada.

Es requereix:

Disponibilitat horària (matí, tarda i nit).

Experiència en cadena de muntatge.

Qualificacions i habilitats

Proactivitat

Dinamisme

Ser actiu

Per inscriure i més informació en oferta d'ocupació de Operari / a Producció a Cardona

Auxiliar de Control (amb discapacitat) per Manresa

Publicat: 2019.12.09

– Jornada parcial – indiferent.

Des Diswork precisem incorporar a un / a controlador / a d'accessos AMB CERTIFICAT DE DISCAPACITAT per important empresa ubicada a Manresa.

Ens coneixes? Diswork és el Centre Especial de Treball pertanyent a Grup IMAN. Compromesos amb la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat, en Diswork donem suport a les empreses mitjançant serveis auxiliars i de neteja, entre d'altres. El nostre objectiu és l'adaptació, capacitació i desenvolupament de competències dels nostres professionals en funció de les necessitats de el lloc de treball?

L'horari a realitzar és de dilluns a diumenge de 07-15; 15-23; 23-07. 120h / mensuals.

Les tasques a realitzar es basaran en:

-Entrada i sortida de vehicles i personal

-Control de matrícules

Control de les alarmes

-Control de documentació de el personal extern

-Atenció telefònica

Es requereix:

-Disposar de l'certificat de discapacitat igual o major a l'33%.

-Disposar de vehicle propi.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Auxiliar de Control (AMB DISCAPACITAT) a Manresa

BICOLAN / Barcelona selecciona:

Administrativa/iu comercial amb anglès per Esparreguera

Publicat: 2019.12.16

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 18.000 € -21.000 €.

Es precisa incorporar administrativa / vo per al departament comercial amb anglès, per a una empresa que es dedica a activitats gastronòmiques. funcions:

-Elaboració de base de dades de clients

-Atenció telefònica

-Elaboració, enviament d'ofertes i pressupostos

-Tramitació, seguiment de comandes, devolucions, abonaments

-Interlocució amb clients

-Telemarketing

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de ADMINISTRATIVA/ IU COMERCIAL AMB ANGLÈS a Esparreguera

Calefaccions Carulla SL selecciona:

MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU per Manresa

Publicat: 2019.12.05

– 3 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 1.800 € 2.100 €.

Manteniment preventiu i correctiu d'instal·lacions i aparells a gas,

reparacions de calderes, instal·lacions de climatització.

Imprescindible carnet de gas.

Per inscriure i més informació en oferta d'ocupació de MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU a Manresa

Boix Domenech selecciona:

Ajudant de producció per a Manresa

Publicat: 2019.12.05

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Persona destinada a ocupar la línia de producció de preparats i mixes en pols i Líquids, control d'estocs i magatzem.

És valorarà experiència en LLOCS similars de producció com: a l'indústria farmacèutica, cosmètica, agroalimentària o pintures.

Sapiguer Treballar en equip, bona comunicació i organització.

Per inscriure i més informació en oferta d'ocupació d'Ajudant de producció a Manresa

Ofertas2019 selecciona:

ES BUSCA FOTÒGRAF A PUIGCERDÀ

Publicat: 2019.12.17

Busquem fotògraf amb el seu equip i vehicle per a reportatge a immoble, mes o menys 20 fotos en horitzontal amb gran angular en format JPG.

Per inscriure i més informació en oferta d'ocupació de ES BUSCA FOTÒGRAF A PUIGCERDÀ

Segula Technologies – Barcelona selecciona:

Enginyer / a de Seguretat Passiva (automoció) per Martorell

Publicat: 2019.12.13

– Jornada completa.

Per inscriure i més informació en oferta d'ocupació d'Enginyer/a de Seguretat Passiva (automoció) a Martorell

SEUR SA selecciona:

CONDUCTOR DE CAMIÓ per Manresa

Publicat: 2019.12.13

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Es requereix conductor de camió (Tràiler).

Imprescindible carnet C + E + CAP, per a realitzar el transport de paqueteria de Manresa a ZAL (Barcelona) i viceversa.

També s'encarregarà de realitzar recollides de mercaderia en algunes empreses de la comarca de Bages.

Per inscriure i més informació en oferta d'ocupació de CONDUCTOR DE CAMIÓ a Manresa