Llobet obrirà per la Llum a Crist Rei un nou model de botiga d'alimentació

Grup Llobet treballa aquests dies en l'adequació del local que ocupava l'antiga oficina de Caixa Catalunya al xamfrà del passeig de Pere III amb Guimerà per ubicar-hi un nou model d'establiment d'alimentació, que descriu com «adreçat a les solucions de menjar», segons explica el seu director general, Ignasi Llobet. El nou local, de 400 metres quadrats, no vol presentar-se com «un supermercat», sinó com una evolució de l'experiència dels Llobet tradicionals i els més recents Arpellot, del mateix grup. «De l'aprenentatge d'uns i altres en neix aquest negoci, que és una evolució dels dos», apunta Llobet.

Atenent les noves fórmules de consum en el sector, marcades per la manca de temps del consumidor i la necessitat d'obtenir el menjar amb la mínima exigència de preparació, Llobet es proposa oferir, en ple centre de la capital del Bages, aliments «ja manipulats», entre els manipulats sense cuinar i els ja cuinats, a banda de producte més tradicional dels prestatges dels supermercats, com envasats o aliment fresc.

El nou establiment s'anomenarà probablement, avança el seu director general, Llobet 1923, amb referència a l'any que va obrir el primer establiment del negoci familiar. El nou Llobet vol ser «el 'flagship' del grup», el que marqui la nova tendència comercial de Grup Llobet. El local, cèntric i d'unes dimensions mitjanes dels que acostuma a ocupar el grup, respon a les necessitats de Llobet, que buscava un espai d'aquestes característiques, que no era fàcil de trobar. Per això, Llobet va obrir el 2014 al carrer Carrió el primer Ca l'Arpellot, una línia d'establiments especialitzada en la venda de productes de proximitat i saludables. Amb el tancament de l'oficina bancària (darrerament, amb la marca BBVA), Llobet va veure l'oportunitat que estava buscant, explica el director general. El nou local cobrirà les necessitats del grup al centre de la ciutat, amb la qual cosa traslladarà l'activitat del carrer Carrió al xamfrà Passeig-Guimerà.

És un model replicable? «Primer haurem de comprovar si funciona aquí, però la fórmula requereix un local cèntric i en un municipi amb certa densitat de població». Perquè la nova línia de negoci, insisteix Llobet, no vol fer competència als supermercats tradicionals, els quals abunden a l'entorn del Passeig. «No volem competir, sinó complementar l'oferta», diu Llobet.

El grup ha començat a treballar en les obres d'adequació del local, i es preveu que estiguin enllestides per la Llum. Amb aquest nou Llobet, el grup mantindrà la xifra d'establiments en quaranta, ja que l'obertura d'aquest anirà vinculat al tancament de l'Arpellot del carrer Carrió. De la quarantena de botigues, 13 són a Manresa. La resta són ubicades a la resta de la comarca del Bages, i també al Solsonès, Berguedà, Moianès i Lluçanès. Fins a quaranta.

El nou Llobet suposa per al grup una inversió d'entre 400 i 500.000 euros, segons diu Ignasi Llobet, i comportarà la incorporació de nous treballadors per completar una plantilla de catorze persones.