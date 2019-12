El capital de risc és sexista

És tot un contrasentit. Mentre diversos informes, tant a escala nacional com internacional, asseguren que les start-ups impulsades per dones tenen més índexs d'èxit i solen rendibilitzar més els seus recursos, la veritat és que, a l'hora d'aconseguir el finançament necessari per començar els seus projectes, les emprenedores ho continuen tenint bastant més complicat que els seus col·legues homes. I amb molta diferència. Així ho ha posat de manifest la recerca que ha realitzat un grup de quatre alumnes del Col·legi Universitari d'Estudis Financers (Cunef), en la qual han analitzat les rondes de finançament que els diferents fons de venture capital o capital de risc han concedit en els últims anys a Espanya, amb uns resultats molt poc esperançadors.

I és que malgrat l'increment que s'ha produït en els últims temps en el volum total de diners que els inversors destinen a impulsar aquests nous negocis, la veritat és que la bretxa de gènere que hi ha gairebé no ha variat. Així, l'any passat, el capital de risc va injectar fins a 609,4 milions d'euros en start-ups impulsades exclusivament per homes, davant els 94,8 milions que van destinar a aquelles iniciatives en les quals almenys hi havia una dona entre els seus fundadors. És a dir, les start-ups exclusivament masculines es van endur el 86,5 % dels diners, davant del 13,5% que van aconseguir els projectes mixtos o femenins. No és que no hi hagi hagut avenços, tres anys abans el percentatge d'inversió en start-ups mixtes o amb dones al capdavant era del 12 %, però, com assenyalen els autors de l'estudi, «la progressió, malgrat ser positiva, és mínima».

Una diferència que encara resulta més sagnant si es té en compte que, segons l'estudi Global Entrepreneurship Monitor, que també esmenta la recerca, les dones ja són gairebé el 45% del total dels qui munten un nou negoci a Espanya. Si es tenen en compte exclusivament les start-ups, enteses com a companyies de caràcter tecnològic i que recor-ren a finançament del capital de risc, el percentatge de projectes amb presència femenina es rebaixa fins al 16 % i la porció de finançament que aconseguixen encara és menor.

«Evidentment, hi ha un biaix cultural que cal trencar i que també està molt relacionat amb el fet que la major part dels responsables dels fons de venture capital continuen sent homes», apunta Ramos, que va elaborar l'estudi al costat dels seus companys Carlos Frías, Ricardo Sancho i Laura Martínez-Conde, dirigits pel professor Juan José Tenorio.

Segons la informació recollida pels autors, fins al 80 % dels qui tenen càrrecs de responsabilitat en aquesta mena de vehicles d'inversió a Espanya són homes.

Sobre aquest tema, els investigadors recorden els estudis realitzats per la Small Business Association dels EUA, que sostenen que els gestors de capital de risc tenen tendència a realitzar inversions «en companyies i persones amb les quals se senten identificats». És a dir, que en una indústria dominada pels homes, és lògic que siguin els homes els que siguin beneficiats.



«Visibilitzar l'èxit de les dones»

Sobre aquest tema, el CEO de l'Associació Valenciana de Startups, Nacho Mas, apunta que és necessari «visibilitzar més els casos d'èxit de dones emprenedores perquè altres dones les puguin tenir com a referents», encara que també confia que, en la mesura que hi hagi més dones en carreres universitàries tècniques, augmentarà la seva presència al davant d'aquesta mena de companyies. En aquest context, també han començat a sorgir fons especialitzats en la inversió en projectes liderats per dones, com l'espanyol Red Capital Partners, que va col·laborar en la recerca.