La Cambra vincula la pèrdua de lideratge català en el PIB a la manca d'inversions

La Cambra de Comerç de Barcelona ha atribuït la pèrdua del lideratge de Catalunya en el PIB estatal a la manca d'inversions en infraestructures, ja que afirma que si s'haguessin destinat el 100% dels pressupostos en aquest àmbit l'economia catalana hauria crescut el 3,3% del PIB. L'ens cameral situa el grau d'execució dels pressupostos en el 73,7%, uns 8.000 milions d'euros que sumats a l'efecte capitalitat ha propiciat que s'hagi vist superada lleugerament per Madrid, que ha rebut una inversió «sistemàticament per sobre del que estava pressupostat» entre el 2015 i el 2018, concretament el 113,9%. Així mateix, la Cambra lamenta que la inversió que rep Catalunya se situa per sota del seu pes en el PIB estatal i en la població espanyola, unes dades que l'ens presidit per Joan Canadell ja va posar sobre la taula fa pocs dies en un acte per denunciar el dèficit d'infraestructures, amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra.