La Xina rebaixarà a partir de l'1 de gener els aranzels de 850 tipus de productes

La Xina rebaixarà a partir de l'1 de gener del 2020 els aranzels a les importacions de 859 tipus de productes, el valor dels quals va superar els 315.747 milions d'euros el 2018. El gegant asiàtic tampoc se salva de l'alentiment de l'economia i ha decidit posar mesures per fer-hi front.

Aquests ajustos, que abaratiran les relacions comercials amb la Xina, es faran «per ampliar les importacions» i, entre altres coses, per «promoure el desenvolupament coordinat del comerç», explica la Comissió Aranzelària del Consell d'Estat de la Xina en el document en què anuncia la mesura. Entre els productes que rebaixaran els aranzels hi ha des de la carn de porc congelada (bàsic en la dieta xinesa), els alvocats o el suc de taronja no congelat, fins a fàrmacs per combatre la diabetis, el càncer o l'asma. Aquest últim cas tindrà una quota zero. La nova llista de productes bàsics subjectes a la reducció d'aranzels respon també a la necessitat «d'optimitzar l'estructura comercial i promoure un desenvolupament econòmic de qualitat».

Aquesta llista de productes que es veuran beneficiats per la rebaixa provisional d'aranzels és més extensa que la del 2019, quan se'n van incloure 706. L'objectiu és «fer un esforç per incrementar de manera moderada la importació de béns de consum quotidians que són relativament escassos al país o que tenen característiques estrangeres». De fet, la reducció del preu a la importació del porc s'entén també com una manera de fer front als efectes de l'epidèmia de la pesta porcina africana detectada al país l'agost de l'any passat. Així mateix, a partir de l'1 de juliol del 2020 la Xina implementarà un aranzel reduït sota el règim de concessions «nacionals més afavorides» a 176 productes tecnològics, que veuran més ajustats els seus gravàmens, fet que contribuirà a reduir els costos d'importació i permetre a aquestes economies «compartir el desenvolupament de la Xina».

Per altra banda, el ministeri xinès ha anunciat que a partir de l'1 de gener del 2020 es reduiran les taxes aplicades a les importacions procedents de països i regions amb els quals el país asiàtic manté acords bilaterals i «compromisos d'aranzels preferents», incloent-hi Nova Zelanda, Perú, Costa Rica, Suïssa, Islàndia, Singapur, Austràlia, Corea del Sud, Xile, Geòrgia i Pakistan.