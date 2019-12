UP exigeix a Agroseguro objectivitat en les indemnitzacions per pèrdua de pastures

Unió de Pagesos denuncia que, malgrat el canvi de criteris en el càlcul de valoració de les zones afectades, la lluita dels ramaders per cobrar les indemnitzacions per la pèrdua de pastures per la sequera, principalment de l'estiu passat, encara no ha acabat. En aquest sentit, el sindicat denuncia irregularitats en els cobraments de les assegurances ja que, mentre ramaders d'alguns punts del territori rebran les compensacions de les assegurances, els d'altres punts igualment afectats, no. Per això, el sindicat exigeix a Agroseguro que indemnitzi els ramaders de les zones amb la valoració no corregida i que igualment han patit pèrdues derivades de la sequera dels mesos de l'estiu passat. Unes diferències que, amb la valoració feta pública recentment, arriben a discriminar entre municipis veïns.

En cas que no s'atenguin les seves peticions i no s'aportin les explicacions demanades, el sindicat reitera la seva voluntat de presentar una demanda col·lectiva contra Agroseguro. Una mesura que, tot i que s'havia començat a tramitar, havia quedat temporalment descartada davant la voluntat de l'asseguradora i les administracions estatals i autonòmiques de desencallar la situació i garantir el pagament als afectats.

La polèmica pel cobrament de les indemnitzacions de pastures ve de lluny. El setembre passat, Unió de Pagesos, juntament amb organitzacions d'Unió d'Unions, va fer pública una queixa a Agroseguro, ENESA i al departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè l'empresa a la qual es va encarregar la determinació de les afectacions per pèrdua de pastures va emprar una metodologia incorrecta. Com a conseqüència d'això, molts ramaders no van poder resultar indemnitzables tot i haver patit una greu sequera durant els mesos d'estiu que els va obligar a baixar els animals de pastura abans d'hora, no poder emmagatzemar farratge per a l'hivern i, a més a més, haver-lo de comprar més car del que és habitual per la seva escassetat.

Fruit de les queixes de sindicats i productors, ENESA va encarregar un estudi paral·lel i va detectar l'error pel qual no s'havien considerat inicialment les pèrdues de pastures com a indemnitzables. Una correcció, però, incompleta.