Sánchez ajorna la pujada de les pensions fins a la formació d'un nou govern a Espanya

El govern espanyol de Pedro Sánchez ha decidit ajornar l'augment de les pensions d'un 0,9% fins que hi hagi un nou executiu, segons ha confirmat en roda de premsa la portaveu Isabel Celaá. A més, el consell de ministres tampoc ha aprovat l'increment dels salaris dels funcionaris pactat amb els sindicats, del 2%, ni la revisió a l'alça del salari mínim. Segons Celaá, l'augment de les pensions, en línia amb l'IPC, es farà "en el moment precís que es configuri el nou govern", i tindrà "caràcter retroactiu". Pel que fa al salari mínim, Celaá s'ha emplaçat al "diàleg social" entre sindicats i patronals per aconseguir una revisió a l'alça.

Així, el govern espanyol en funcions opta per no aprovar l'augment de les pensions ni dels salaris o el salari mínim, malgrat haver-ho promès durant la campanya electoral i que l'increment del 0,9% estigui, fins i tot, inclòs en el pla pressupostari enviat a Brussel·les per al 2020.

Celaá ha assegurat que fer ara una revalorització de les pensions del 0,25% i més endavant del 0,65%, per acabar arribant al 0,9% que permet equiparar els pagaments als augments dels preus (IPC), suposa un problema per al sostre de la despesa i també a nivell "logístic". Per això, ha justificat, es farà un cop hi hagi executiu i de forma retroactiva, de manera que pensionistes i treballadors públics puguin rebre quan hi hagi acord el que haurien d'haver estat cobrant des de l'1 de gener.

La mesura s'ha aprovat en el marc d'un decret que també inclou iniciatives de fiscalitat, com la pròrroga dels límits de facturació per mòduls dels autònoms, o la pròrroga de l'impost de patrimoni per al 2020, o l'actualització dels índex cadastrals urbans, que és molt important per als Ajuntaments per calcular i actualitzar les seves taxes.

El govern espanyol també ha aprovat prorrogar la coneguda com a "salvaguarda per a les pensions", de manera que 26.000 treballadors que les tenien fixades fins al 2011 i que van perdre la feina abans del 2013 puguin seguir acollint-se a les condicions de jubilació prèvies.

L'executiu de Sánchez també ha establert una nova tarifa per calcular la prestació que abonen les centrals nuclears per a la gestió dels seus residus, fixant la tarifa unitària en 0,798 cèntims kw/hora. Aquesta tarifa no es revisava a l'alça des del 2010, i la paguen les nuclears a l'empresa estatal de residus radioactius.