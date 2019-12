La Generalitat augmenta el 5% les tarifes dels serveis socials per a discapacitats

El Govern català ha incrementat entre l'1,2 i el 5% les tarifes de referència dels serveis socials per a 56.000 persones amb discapacitat. Aquest augment se suma al recent increment del 22% en el mòdul de suport per a treballadors als centres especials de treball. L'increment permet anar recuperant l'impacte de la crisi en els serveis socials i millorar les condicions laborals dels treballadors. Les noves tarifes tindran efecte a partir del proper 1 de gener i suposaran un cost de sis milions euros anuals. Les tarifes que s'incrementaran seran les dels serveis d'atenció precoç per a infants de 0 a 6 anys (amb 1,2 milions d'hores d'atenció per a 41.000 infants amb necessitats de desenvolupament), els centres de dia per a discapacitats físics i intel·lectuals (500 places), les residències i llars per a discapacitats (5.000 places), els serveis de teràpia ocupacional i els serveis ocupacionals d'inserció per a discapacitats (8.000 places en total), i les residències i llars amb suport per a persones amb trastorn mental i problemàtica social (1.500 places).