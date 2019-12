Els peatges de les autopistes de la Generalitat pujaran només un 0,1% al 2020

Els peatges de les autopistes de titularitat de la Generalitat es mantindran en 2020 pràcticament en els mateixos preus que aquest any, ja que només pujaran un 0,1% de mitjana.

El passat dia 19 de desembre, el Diari Oficial de la Generalitat va publicar la revisió anual de les tarifes i els peatges de la Generalitat, que no tenen en compte els diferents descomptes que s'apliquen a les autopistes catalanes.Per a la revisió d'aquestes tarifes es té en consideració l'IPC interanual registrat el mes d'octubre a Catalunya i un coeficient corrector en funció del trànsit real sobre el previst en cada concessió.

Així, el Túnel del Cadi, en la C-16, costarà a partir de l'1 de gener 12,08 euros, un 0,08% més que aquest any.

També en la C-16, el peatge entre Sant Cugat i Terrassa es mantindrà en els mateix preus que en 2019, 1,44 euros entre dilluns i divendres, i 2,62 euros, dissabtes i festius.

El tram Sant Cugat-Manresa es mantindrà en els 4,41 euros de dilluns a divendres i costarà 8,02 euros, un 0,12% més, els dissabtes i festius.

Amb l'entrada del nou any, els Túnels de Vallvidrera costaran 3,87 euros en hores barri i 4,35, en hores punta, un 0,26% i un 0,23% més respectivament.

Per part seva, els Túnels del Garraf, en la C-32, valdran 6,94 euros, un 0,14% més, encara que per als vehicles lleugers que usin teletac de dilluns a divendres no festius el preu es reduirà a 4,86 euros, amb un increment del 0,21% respecte a aquest 2019.

També en la C-32, el tram Sitges-El Vendrell es mantindrà en els 4,14 euros, el mateix cost que aquest any, i serà de 3,05 euros per als vehicles lleugers de dilluns a divendres no festius que utilitzin teletac, amb un lleuger increment de 0,33% respecte a 2019.

El tram Montgat-Mataró costarà el mateix que aquest any i oscil·larà entre els 0,35 i els 1,42 euros, segons en quin peatge surti el vehicle.

També en la C-32, el tram Mataró-Palafolls s'incrementarà un 0,43% i aconseguirà els 2,36 euros, mentre que el tram Barcelona-Montmeló de la C-33 l'increment serà del 0,74% i el seu preu se situarà en 1,36 euros. Per part seva, els peatges de les autopistes de l'Estats s'incrementaran un 0,84% a partir de l'1 de gener de 2020.